ترتيب الدوري الإسباني.. نادي برشلونة لازال يغرد وحيدا (شاهد)

أهدر ريال مدريد فرصة تقليص الفارق مع برشلونة المتصدر وتعادل بدون أهداف مع مضيفه أتلتيك بيلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعدما سدد في إطار المرمى مرتين وتعرض قائده سيرجيو راموس للطرد للمرة 24 في مسيرته اليوم السبت.

وبعد تعادل برشلونة 2-2 مع سيلتا فيغو اليوم نال ريال فرصة لتقليص الفارق مع الغريم الكتالوني إلى ست نقاط وبدا أنه سيحقق ذلك بعد بداية قوية عندما سدد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما في القائم بعد تمريرة عرضية من إيسكو.

ودخل بيلباو اللقاء وهو في المركز 16 وودع كأس الملك بعد هزيمة مفاجئة من المغمور فورمنتيرا لكنه حظي بدعم كبير من المشجعين.

هذا التعادل هو الرابع للريال هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في مباراتين ، فيما يعد هذا التعادل هو الخامس لبلباو مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في ست.

من جهته استغل أتلتيكو مدريد تعثر برشلونة، وحقق فوزا مهما على ريال سوسيداد بهدفين لهدف واحد، ليقلص الفارق مع المتصدر الكتاولوني ل 6 نقاط.