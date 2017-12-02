سلتا فيغو يحرج برشلونة بتعادل ثمين وهذا ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

أهدر برشلونة نقطتين جديدتين وثمينتين في صراعه من أجل استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم وسقط في فخ التعادل 2 / 2 مع سلتا فيغو، اليوم السبت، في المرحلة الرابعة عشرة من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط فقط أمام فالنسيا صاحب المركز الثاني والذي يحل ضيفًا على خيتافي، غدًا الأحد، في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

والتعادل هو الثاني على التوالي لبرشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم حيث تعادل الفريق في المرحلة الماضية مع منافسه المباشر فالنسيا.

الدوري الأسباني | #برشلونة_سيلتا_فيغو | هدف سيلتا فيغو الأول HD حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/NvdKYvzWNE — صقر | S8R (@S8R_HD14) December 2, 2017

وكان سلتا فيغو البادئ بالتسجيل عن طريق ياغو أسباس في الدقيقة 20 ورد برشلونة بهدف التعادل عن طريق النجم الأرجنتيني المتألق ليونيل ميسي في الدقيقة 22 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

وفي الشوط الثاني، تقدم برشلونة بهدف سجله لويس سواريز في الدقيقة 62 وتعادل ماكسيميليانو غوميز بهدف للضيوف في الدقيقة 70 ليرفع سلتا فيغو رصيده إلى 18 نقطة ويتقدم للمركز الثامن مؤقتًا.

الدوري الأسباني | #برشلونة_سيلتا_فيغو | قوووووول التعادل لـ برشلونة 1-1 ميسي HD حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/6EXi28vr3p — صقر | S8R (@S8R_HD14) December 2, 2017

الدوري الأسباني | #برشلونة_سيلتا_فيغو | قوووول برشلونة الثاني سواريز HD حسابي الأساسي @OM9_SR3_ pic.twitter.com/wLtVaNyy5V — صقر | S8R (@S8R_HD14) December 2, 2017