زيدان يعلن غياب غاريث بيل عن صفوف ريال مدريد في مواجهة بيلباو

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، اليوم الجمعة، أن النجم الويلزي غاريث بيل سيغيب عن صفوف الفريق في المباراة المقررة أمام مضيفه أتلتيك بيلباو، غدًا السبت ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعاد بيل، بعد غياب دام شهرين للإصابة، وشارك في المباراة التي انتهت بالتعادل مع فوينلابرادا 2 / 2 مساء الثلاثاء في كأس إسبانيا، لكنه لم يتدرب بعدها بسبب شعوره بألم في ربلة الساق (عضلة السمانة).

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقد اليوم للحديث عن مباراة الغد إن “الإصابة ليست خطيرة، مجرد مشكلة بسيطة لكننا لا نريد المجازفة.. ربما تكمن مشكلة غاريث في أنه لاعب قوي للغاية ومتحمس، لذلك فهو بحاجة إلى الشعور بالجاهزية للعب.”

وأضاف بقوله: “مثلما كان الحال في مناسبات سابقة، أصيب خلالها في ربلة الساق، يمر الآن بوقت عصيب ولكنه سيتجاوزه، لا يمكننا نسيان أنه لاعب مهم بالنسبة لنا وعندما يكون لائقًا، يشكّل ظاهرة.”

ولم يكشف زيدان عن موعد متوقع لعودة بيل، الذي يتمنى بلا شك استعادة لياقته في الوقت المناسب، للمشاركة أمام بوروسيا دورتموند الألماني في دوري الأبطال يوم الأربعاء المقبل.