قبل قرعة كأس العالم.. ماسكيرانو لاعب نادي برشلونة يعلن اعتزاله اللعب دوليًا عقب المونديال

أعلن الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو، مدافع نادي برشلونة الإسباني، اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب بلاده عقب بطولة كأس العالم في روسيا، في يونيو من العام المقبل.

وقال ماسكيرانو في تصريحات تلفزيونية: “لا توجد طريقة أفضل من كأس العالم مع الأرجنتين لوضع حد لمسيرتي الدولية مع المنتخب، متأكد أنها النهاية، قررت تعليق حذائي، وعدم اللعب مرة أخرى بقميص المنتخب بعد كأس العالم”.

وصعدت الأرجنتين لنهائيات كأس العالم روسيا 2018 في الجولة الأخيرة، بعد الفوز على الإكوادور في الجولة الختامية من تصفيات أمريكا الجنوبية.

وأضاف: ” سأتابع قرعة المونديال غدًا وأنا في برشلونة، ومتابعتها تجعلني أشعر أنني في قلب الحدث”.