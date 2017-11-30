تأهل ألافيس وفياريال وإسبانيول لدور الـ16 لكأس ملك إسبانيا

لحقت فرق ديبورتيفو ألافيس وفياريال وإسبانيول بركب المتأهلين إلى دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، اليوم الخميس.

وتغلب ألافيس 3 / صفر على ضيفه خيتافي في إياب دور الـ32 للمسابقة، ليكرر تفوقه على منافسه بعدما تغلب عليه بهدف نظيف في مباراة الذهاب التي جرت الشهر الماضي.

وافتتح منير الحدادي التسجيل لمصلحة ألافيس مبكرًا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف بويان كريكيتش الهدف الثاني في الدقيقة 31، ليعود الحدادي لهز الشباك مرة أخرى، مسجلًا الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 69.

واقتنص إسبانيول بطاقة التأهل لدور الستة عشر، عقب فوزه المثير 3 / 2 على ضيفه تينيريفي، أحد أندية الدرجة الثانية.

وكان لقاء الذهاب، الذي جرى بملعب تينيريفي، قد انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وبادر تينيريفي بالتسجيل عن طريق لاعبه بريان أكوستا في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل جيرارد مورينو في الدقيقة 36 من ركلة جزاء.

وأحرز إيستيبان غرانيرو الهدف الثاني لإسبانيول في الدقيقة 57، ثم أضاف سيرخيو جارسيا الهدف الثالث في الدقيقة 80، غير أن خوان كارلوس سجل الهدف الثاني لتينيريفي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وعوّض فياريال خسارته صفر / 1 ذهابًا أمام بونفيرادينا، بعدما تغلب عليه 3 / صفر في لقاء الإياب.

وأحرز سيدريك باكامبو الهدفين الأول والثاني لفياريال في الدقيقتين 47 و62، بينما تكفل كارلوس باكا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 64.