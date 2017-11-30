برشلونة يرغب في استعادة “لمسته السحرية” للاستمرار على قمة ترتيب الدوري الإسباني

قد يكون برشلونة بالفعل يتربع على قمة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بالفوز في 11 من 13 مباراة، ورغم هذا يسود شعور بأن الفريق يحتاج لقطع خطوة إضافية تحت قيادة المدرب إرنستو فالفيردي لتكرار إنجازات التشكيلات السابقة في السنوات الأخيرة.

ويحل سيلتا فيغو بعد غد السبت ضيفًا على برشلونة، الذي سبق أن قدّم في مواجهة ضيفه بعضًا من أفضل عروضه في العامين الماضيين، وهو ما يحتاج فالفيردي إلى تكراره لتحقيق فوز مستحق على ملعب كامب نو.

وسحق العملاق الكتالوني منافسه سيلتا فيغو 6-1 في 2016، و5-صفر الموسم الماضي مع أداء بارع من جانب ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار، لكن النزعة الهجومية للفريق تراجعت بعض الشيء، منذ انتقال المهاجم البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان.

وإن كان ميسي هو هداف الدوري الإسباني برصيد 12 هدفًا، إلا أن سواريز ظهر بصورة سيئة تقل عن مستواه المعروف كما أنه يكافح من أجل استعادة لياقته عقب التسرع في العودة للملاعب بعد جراحة الركبة التي أجراها في سبتمبر/ أيلول الماضي، واضطر للعب عند أطراف الملعب وهو الدور الذي كان يقوم به نيمار في السابق.

وقال إيفان راكيتيتش أمس الأربعاء لصحيفة موندو ديبورتيفو “بشكل عام امتلكنا زمام جميع المباريات التي خضناها. ولكن في السابق ومع وجود نيمار كانت تحركاتنا مفاجئة للمنافس وكنا معتادين على تقديم أداء أفضل.

وأضاف: “قمنا بتغيير كل شيء مع تغير الطريقة التي نلعب بها. أصبحنا أكثر توازنًا واتحادًا لكننا نحتاج أن نحسم النتائج مبكرًا”.

ولعب برشلونة بطريقة 4-3-3 تحت قيادة لويس انريكي، وتغيرت إلى 4-4-2 التي يفضلها فالفيردي.

وأضاف راكيتيتش: “سنمتع مشجعينا في بعض المباريات أكثر من الأخرى، ولكننا نؤدي بشكل جيد جدًا اجمالًا وبهذا الإيقاع سنصل إلى المستوى الذي كنا نقدمه في السابق إن عاجلًا أو آجلًا”.

ويتصدر برشلونة الترتيب بفارق أربع نقاط عن فالنسيا صاحب المركز الثاني بعد تعادل الفريقين 1-1 الأحد الماضي.

ويصل الفارق بين برشلونة وأتليتيكو مدريد وريال مدريد إلى ثماني نقاط.

وحقق برشلونة رصيدًا من النقاط والأهداف في هذه المرحلة من الموسم يتجاوز ما تحقق تحت قيادة لويس انريكي خلال المواسم الثلاثة السابقة، لكن الفريق أصبح أكثر اعتمادًا على ميسي، الذي أحرز وحده أكثر من ثلث إجمالي رصيد الفريق من الأهداف وعلى براعة حارس المرمى مارك-اندريه تير شتيغن في التصدي للكرات الخطيرة.

وواجه فالفيردي تساؤلات بشأن المستوى الذي ظهر به برشلونة بما في ذلك اتهامات بتقديم أداء باهت وممل، لكن لاعب الوسط دينيس سواريز سخر من هذه الاتهامات.

وقال “إذا كان برشلونة وهو يحتل قمة الدوري الإسباني ويتصدر دوري أبطال أوروبا ويسجل أهدافًا كثيرة، ولا تهتز شباكه إلا قليلًا، ورغم كل هذا يقدم أداء باهتًا ومملًا فأنا لا أعرف بم أجيب، قمنا بتعديلات كبيرة مع المدرب الجديد، وبعد أن خسرنا واحدًا من أفضل لاعبينا لكننا تعاملنا مع الأمور بشكل جيد جدًا”.

وفي مباريات أخرى بعد غد السبت، يحل حامل اللقب ريال مدريد ضيفًا على أتليتك بيلباو الذي يعاني من تأثير صدمة الهزيمة أمام فريق الدرجة الثالثة فورمنتيرا في كأس ملك إسبانيا، كما يستضيف أتلتيكو مدريد فريق ريال سوسيداد ويحل بلنسية ضيفًا على خيتافي.