ريال مدريد يدفع الشرط الجزائي في عقد حارس أتلتيك بلباو

أكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية في عددها الصادر اليوم الخميس أن ريال مدريد قرر قطع الطريق على منافسيه والتعاقد مع كيبا أريزابالاغا حارس أتلتيك بلباو الشاب في يناير المقبل.

وأعلنت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد قررت دفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 20 مليون يورو لأتلتيكو بلباو بعد اتفاقها مع الحارس الشاب الذي يرغب بدوره في حمل قميص الفريق الملكي.

وكان الحارس الشاب (23 عامًا) محط اهتمام عدة فرق في أوروبا بعد تألقه هذا الموسم ورفض تمديد عقده مع أتلتيك بلباو مؤكدًا رغبته في اللعب لفريق كبير.

ويعاني ريال مدريد مشكلة في حراسة المرمى في ظل عدم انتظام مستوى كيلور نافاس وتواضع مستوى كيكو كاسيا وبحسب الصحيفة المقربة من ريال مدريد ستكون الصفقة مفيدة لكل الأطراف.

وخرج أتلتيك بلباو من دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا ويواجه السبت ريال مدريد في لقاء قد يغيب عنه الحارس كيبا بسبب مشاكل صحية.

وشارك الحارس أريزابالاغا في 13 مباراة مع أتلتيك بلباو الموسم الحالي، واستقبلت شباكه 19 هدفًا وحافظ على نظافة مرماه 3 مباريات.