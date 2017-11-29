ماذا قال رونالدو وميسي ونيمار قبل إجراء قرعة كأس العالم 2018؟

بدا النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي نيمار، متفائلين اليوم الأربعاء، قبل إجراء قرعة مونديال “روسيا 2018”، فيما كان الأرجنتيني ليونيل ميسي أكثر حذرًا.

وصرح كريستيانو للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): “أنا هادئ لأنني أعلم أن الفريق سيكون مستعدًا حين تأتي اللحظة (للمشاركة في البطولة)، كل ما أتمناه أن تتمكن البرتغال من تقديم مونديال جيد”.

وأكد لاعب ريال مدريد أن المجموعات الثمانية في البطولة العالمية ستكون “متوازنة”، وأنه سيتوجب على منتخب بلاده أن “يفوز في كل الأحوال” بغض النظر عن المنافسين الذين ستوقعهم القرعة معه.

أما نجم الأرجنتين، ميسي، فصرح بخصوص المنافسين المحتملين لمنتخب بلاده، الواقع ضمن التصنيف الأول لفيفا مع البرازيل والبرتغال، وقال: “أنا أتخيل المنافسين الآن، وبأي طريقة سيمكننا التأهل (للدور التالي) أم لا، وذلك بناء على المجموعة وإن ستصبح سهلة أو صعبة”.

ومن جانبه، أوضح نيمار، الذي لم يكن مشاركًا في هزيمة “السامبا” 1-7 أمام ألمانيا في نصف نهائي مونديال البرازيل 2014، أن منتخب بلاده “مستعد بشكل جيد للغاية” بعد التأهل المبهر لنسخة العام المقبل في روسيا.

وقال مهاجم باريس سان جيرمان: “أعتقد أننا مستعدون من أجل مواجهة أي فريق”، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الإسبانية.

يذكر أن كلاً من ميسي ورونالدو قد خاضا النسخ الثلاث الماضية من كأس العالم، وسجلا فيها 5 و3 أهداف على الترتيب، فيما لعب نيمار النسخة الماضية فقط عام 2014 في بلاده وسجل 4 أهداف.