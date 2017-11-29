دي ماريا يرفض الصين من أجل برشلونة

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا أجل أي احتمال لانتقاله لأحد الأندية الصينية على أمل الانضمام إلى برشلونة في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وابتعد الجناح الأرجنتيني عن اهتمامات مدربه الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لباريس سان جيرمان عقب انضمام نيمار وكيليان مبابي للفريق الباريسي الصيف الماضي، ما دفع لاعب ريال مدريد السابق للتفكير في العودة إلى إسبانيا لكن لبرشلونة.

ويفضل إيمري الدفع بنيمار ومبابي في الهجوم إلى جانب الأوروغواياني إدينسون كافاني في الهجوم ويشكل هذا الثلاثي قوة هجومية كبيرة للنادي الباريسي.

وذكر تقرير لموقع Le10Sport أن دي ماريا وافق على الشروط الشخصية للانتقال لأحد أندية الدوري الممتاز الصيني، لكنه يأمل الانضمام لنادي الكتالوني الذي سعى خلفه أيضًا الصيف الماضي بتزكية من ليونيل ميسي.

ويعتبر دي ماريا إلى جانب مسعود أوزيل من المرشحين للعودة إلى إسبانيا من بوابة برشلونة، خاصة أنه يشعر بإحباط شديد في سان جيرمان وهو ما أظهرته صورته وهو يجلس على الكرة خلال فترة الإحماء، التي سبقت مباراة الفريق أمام سيلتيك الأسكتلندي الأسبوع الماضي في دوري الأبطال، وهو ما أغضب جماهير النادي الفرنسي.

وقد ينضم دي ماريا إلى مواطنيه كارلوس تيفيز أو إزيكيل لافيتزي في صفقة مالية ضخمة لكن بالنسبة له إغراء الانضمام لبرشلونة أكبر وأهم.

وبالنسبة له أو لأوزيل العودة إلى إسبانيا عن طريق برشلونة ستُغضب بالتأكيد جماهير النادي الملكي، وسيحظيان باستقبال مسيء عند أول مباراة يخوضها أي منهما في سانتياغو برنابيو.