لوكا مودريتش يدخل قائمة المتهمين بالتهرب الضريبي

وجه المدعي العام في مدريد تهمة التهرب الضريبي لنجم وسط ريال مدريد وعميد منتخب كرواتيا لوكا مودريتش، لينضم إلى قائمة لاعبي الفريق الملكي المتهمين بالتهرب الضريبي بعد رونالدو ومارسيلو.

واعتمدت السلطات الضريبية في إسبانيا، قيام النجم الكرواتي بإنشاء شركة في لوكسمبورغ، تدير حقوق صورته باسم زوجته، فتمكّن في سنتي 2013 و2014 من التهرب من دفع مبلغي 290990 يورو و579738 يورو .

واستغل مودريتش اللجنة الضريبية في لوكسبورغ، التي لا تتجاوز الضريبة فيها 1 في المئة مقابل حوالي 50 في المئة في إسبانيا، لإنشاء الشركة باسم زوجته لإدارة أعماله وحقوق صورته.

وخلال مرحلة لعبه في ريال مدريد تطورت قيمة النجم الكرواتي بشكل كبير، وظهرت من خلال تجديده لعقوده الإعلانية مع الشركات التي يمثلها، وهو ما تنظر فيه السلطات الضريبية الإسبانية، كون اللاعب مطالبًا بدفع الضرائب في البلد الذي يمارس فيه مهنته حاليًّا.

ولايزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ينتظر محاكمته في ظل رفضه الاعتراف بالتهرب الضريبي، بينما فضل البرازيلي مارسيلو الاعتراف بالخطأ وقبول التسوية مع إدارة الضرائب.