غاريث يقود ريال مدريد للتأهل لدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا على حساب فوينلابرادا (فيديو)

عاد غاريث بيل إلى تشكيلة ريال مدريد بعد غياب بسبب الإصابة وساهم في تسجيل هدفين ليتأهل فريقه إلى دور الستة عشر في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم رغم التعادل 2-2 مع فوينلابرادا المنتمي لدوري الدرجة الثالثة اليوم الثلاثاء.

وتفوق ريال 4-2 في مجموع مباراتي دور 32 لكن عودة بيل كانت من الأمور الإيجابية القليلة لريال صاحب الأرض في استاد سانتياجو برنابيو بعدما كان حامل لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في خطر الوصول إلى الوقت الإضافي.

وتقدم لويس ميا لاعب وسط فوينلابرادا بهدف مفاجئ في الدقيقة 25 عن طريق تسديدة قوية خدعت الحارس كيلور نافاس.

كأس ملك اسبانيا | ريال مدريد 0 × 1 فوينلابرادا هدف اول فوينلابرادا رائع HD https://t.co/wKZtTPTc5O — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

واعتمد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على العديد من لاعبي الصف الثاني، كما فعل في لقاء الذهاب عندما فاز 2-صفر، لكن فوينلابرادا كاد أن يدرك التعادل في مجموع المباراتين عن طريق ضربة رأس من المدافع كاتا دياز في الشوط الثاني.

ومنح بيل الدفعة المطلوبة لريال بعدما شارك كبديل عقب غياب 63 يومًا بسبب الإصابة أكثر من مرة.

واستحوذ بيل على الكرة بعد المشاركة وأرسل كرة عرضية متقنة حولها المهاجم بورخا مايورال إلى هدف التعادل 1-1 في الدقيقة 63.

كاس ملك اسبانيا | ريال مدريد 1 × 1 فوينلابرادا هدف التعادل ريال مدريد مايورال اسيست بيل من اول لمسة HD https://t.co/q1jMaPLlkG — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

وساهم بيل أيضا في الهدف الثاني لريال إذ دخل منطقة الجزاء قبل أن تصل الكرة إلى مايورال ويسجل هدف التقدم لأصحاب الأرض.

كاس ملك اسبانيا | ريال مدريد 2 × 1 فوينلابرادا هدف الثاني ريال مدريد مايورال HD https://t.co/QanwBa8DXx — ميديا الأهداف (@AhdafMedia) ٢٨ نوفمبر، ٢٠١٧

ورغم ذلك قاتل فوينلابرادا وأدرك ألفارو بورتيا التعادل بعد ارتباك دفاعي في ريال مدريد في الدقيقة 89.