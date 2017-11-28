كريستيانو رونالدو يظهر لأول مرة مع أصغر أبنائه ويصرح: سعيد بالأبوة (صورة)

ظهر كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد وقائد البرتغال لأول مرة مع ابنته حديثة الولادة ألانا مارتينا وهي أول أبنائه من علاقة طبيعية عكس ثلاثة أبناء ولدوا من أم بديلة.

ونشر رونالدو صورة له وهو يحمل الطفلة الوليدة على حسابه على تويتر وإلى جوارها صورة لقلب ما يثبت تعلقه بأبنائه وخاصة “آخر العنقود”.

ووضعت جورجينا رودريغيز صديقة نجم ريال مدريد الطفلة في وقت سابق من هذا الشهر لتنضم إلى عائلة رونالدو وتصبح الابنة الرابعة.

ولا يزال رونالدو (32 عامًا) يعمل بشكل واضح على تحقيق التوازن بين الواجبات الأبوية ومبارياته مع ريال مدريد بعدما أصبح والدًا للمرة الرابعة.

ويعتقد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم أربع مرات أن وجود الأسرة إلى جواره أعظم إنجازاته، حيث قال قبل ميلاد ألانا مارتينا مباشرة “الأبوة رحلة فريدة غيرتني تمامًا. وتعلمت أشياء جديدة لم أكن أعرفها. منحتني الأبوة وجهة نظر مختلفة عما هو مهم حقًا في حياتي”.

وأضاف: “لا أستطيع الانتظار حتى أكون أبًا مجددًا. رؤية عائلتي تنمو وتكبر أمامي بلا شك أعظم شيء. قضاء الوقت معهم والضحك معهم يجلب لي الكثير من الفرحة والسعادة”.

وكسر رونالدو نحسه في الليغا وتابع ركلة جزاء أهدرها بنفسه ليسجل هدف الانتصار 3-2 على ملقة يوم السبت، ليحرز أول أهدافه في ملعب سانتياغو برنابيو بالدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى هدفين فقط وبفارق عشرة أهداف عن غريمه ليونيل ميسي متصدر قائمة الهدافين.