غوارديولا: مستعد لإجراء تعديلات على التشكيلة للوصول إلى نهاية سعيدة

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متصدّر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه لم ينته بعد من إعادة بناء الفريق، وإنه سيناقش مستقبل اللاعبين مع كل واحد منهم بمفرده خلال فترتي الانتقالات المقبلتين.

ونزل “سيتي” بثقله في سوق الانتقالات الأخير قبل انطلاق الموسم، وأنفق أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني (265 مليون دولار) بعد أن حوّل غوارديولا اهتمامه إلى أطراف الملعب، بعد تقوية مراكز قلب الدفاع والهجوم والوسط الموسم السابق.

وتعاقد “سيتي” مع الظهيرين، بنيامين ميندي، وكايل ووكر، في صفقة تجاوز مجموعها أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني قبل بداية الموسم إضافة إلى الظهير الأيمن دانيلو، والجناح برناردو سيلفا، وحارس المرمى ايدرسون.

وكان لهذه الصفقات تأثيراتها على الآخرين، ومن بينهم المدافع إيلياكيم مانغالا، ولاعب الوسط يايا توري، وكلاهما تعيَّن عليه التأقلم على لعب أدوار ثانوية هذا الموسم.

وقال “غوارديولا” إنه قد يسمح للاعبين الذين يشعرون بعدم الرضا عن أدوارهم بالرحيل عن النادي.

وأضاف المدرب الإسباني خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة ساوثامبتون غدًا الأربعاء في الدوري:”مستقبلًا خلال فترتي الانتقالات الشتوية، والصيفية سنعيد تقييم كل الأمور بشكل كامل، وليس فقط مانغالا، ولكن كل اللاعبين سيسألهم النادي إن كانوا يشعرون بالرضا .. وعليهم أن يبتّوا بأنفسهم بهذا الأمر”.

وأوضح:”المستقبل سيمضي بهذه الطريقة، ونريد اللاعبين الراغبين في البقاء هنا”.

وحققت الصفقات منذ وصول غوارديولا النتائج المرجوة، حيث يتصدّر “سيتي” جدول الترتيب منفردًا وبفارق ثماني نقاط عن أقرب ملاحقيه.

ومنح لاعبون، مثل: “جون ستونز” و”ليروي ساني” و”جابرييل غيسوس”، وكلهم تعاقد معهم غوارديولا في موسمه الأول، الفريق دفعة قوية.

ولم يشارك مانغالا، القادم من بورتو البرتغالي قبل عامين على تولّي غوارديولا المسؤولية، أساسيًا مع الفريق حتى الآن هذا الموسم.

لكن مع غياب “ستونز” بسبب الإصابة لن يجد المدرب أي مشكلة في الدفع به في الفريق بسبب روحه الإيجابية العالية.

وقال غوارديولا :”أنا متأثر بالفعل بسبب سلوكه خلال حصص التدريب، ولم يلعب بشكل منتظم حتى الآن، لكنه غالبًا ما يتقبل الأمر، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة للمدرب، وللفريق، وللأجواء في الفريق”.

ويحل ساوثامبتون، الذي يحتل المركز العاشر، ضيفًا على سيتي مفعمًا بالثقة بعد فوزه في مباراته الأخيرة 4-1 على إيفرتون.