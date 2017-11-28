هل يلحق ديمبلي بمباراة برشلونة وريال مدريد؟.. فالفيردي يجيب

استبعد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، إمكانية لحاق جناحه الفرنسي عثمان ديمبلي بمباراة كلاسيكو الدوري الإسباني أمام ريال مدريد.

ويستعد ديمبلي القادم من صفوف بروسيا دورتموند الألماني في صفقة قياسية تبلغ 105 ملايين يورو، كي يعوض رحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، للعودة قريبًا لتدريبات برشلونة بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة في أربطة الساق.

???? | ديمبيلي الان يتدرب مع الكرة رفقة المعد البدني. pic.twitter.com/wn4vK6b1m1 — Eyad????BarcaArabNet (@eyad0barca) November 28, 2017

وتعرض ديمبلي للإصابة في الجولة الثانية من الدوري الإسباني ومنذ ذلك الحين لم يظهر مع برشلونة، ومن المستبعد لحاقه بمباراة الكلاسيكو أمام الريال في 23 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال فالفيردي للمراسلين الصحفيين، اليوم الثلاثاء: “لا أريد القول إنه من المستحيل مشاركته، لكن يبدو من الصعب بالنسبة لي لحاقه بالكلاسيكو”.

وأضاف: “إصابته كانت قوية، لقد استغرق الكثير من الوقت للتعافي، وإذا كان لا بد من الانتظار أسبوع آخر لإتمام شفائه فإننا سننتظر”.