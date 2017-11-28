برشلونة أكثر فريق لكرة القدم يعطي أجورًا مرتفعة للاعبيه

تواجدت 3 فرق لكرة القدم، ضمن أكثر 10 فرق رياضية، تمنح معدل أجور مرتفع، وهي: برشلونة وباريس سان جيرمان وريال مدريد، حسب دراسة أنجزها معهد متخصص في أجور الرياضة، ونشرها موقع ” Intelligence sportif “

وتصدرت 3 فرق لكرة السلة الأمريكية الترتيب، وهي: أوكلاهاما وكليفلاند وغولدن ستيت، وحل برشلونة رابعًا، بمعدل أجور بلغ حوالي 8 مليون يورو للاعب.

وتقدم باريس سان جيرمان، من المركز 35 إلى المركز الخامس، بمعدل أجور بلغ 7،9 مليون يورو للاعب، بعد التوقيع للبرازيلي نيمار، والفرنسي كليان مبابي.

كما صعد ريال مدريد من المركز 19 للمركز التاسع، بمعدل أجور بلغ 7،6 مليون يورو للاعب؛ وذلك بسبب تعديل أجور عدة لاعبين، السنة الحالية.

وخارج الثلاثة فرق، فبقية فرق كرة القدم يتجاوز ترتيبها العشرين، حيث يحل مانشستر يونايتد في المركز 23، و مانشستر سيتي في المركز 24، وبايرن ميونخ في المركز 27، ويوفنتوس في المركز 32، وتشيلسي في المركز 39 .