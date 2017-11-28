كيف كان الانطباع عن ليونيل ميسي في أول تدريب مع نادي برشلونة؟

ذكرت صحيفة “أ س” الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن تجديد تعاقد ليونيل ميسي مع برشلونة، حتى 2021، يوم السبت الماضي، دفع الكثيرين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إلى الحديث عن أهم المواقف التي كان بطلها اللاعب الأرجنتيني، طوال العقدين الماضيين، والتي تواجد خلالها داخل النادي الكتالوني.

ونشر أحد الصحفيين الإسبان، يدعى خوليو مالدونادو، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، فحوى مقابلة له مع اللاعب الإسباني، ونجم برشلونة السابق تشابي هيرنانديز، تحدث خلالها الأخير، عن ذكريات المرة الأولى، التي رأى فيها ميسي بتدريبات الفريق الأول، لناديه السابق.

وقال تشابي: “لقد أخبروني في قطاع الناشئين، أن لاعبًا رائعًا من الأرجنتين، سوف يأتي، وقالو لي اسمه، ولكنني لم أتذكره، وعندما جاء للتدريبات، وهو في السادسة عشر، ظهر بشكل جيد بالفعل”.

وأضاف: “لقد أثبت مهارته؛ لأننا في إحدى فقرات المران، كنا نتدرب على المواجهات الفردية ضد (ليليان) تورام و(كارليس) بويول، وكنا نقول عجبًا لهذا اللاعب، صاحب الـ 16 عامًا، الذي يتغلب على مدافعين محترفين، لقد كان مختلفًا”.

واختتم تشابي قائلاً: “يمكنك أن تلحظ أنه يتمتع بمهارة فريدة في المواجهات الفردية، إنه سريع، ولديه هدف، ويصوب بشكل جيد، إنه مذهل”.