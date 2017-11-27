ماذا قال ليونيل ميسي لحكم مباراة فالنسيا وبرشلونة؟

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية عما قاله ليونيل ميسي للحكم أغناسيو ايغليسياس بين شوطي مباراة فالنسيا وبرشلونة عقب إلغاء هدف سجله نجم برشلونة بدت في الإعادة التلفزيونية صحته وتجاوز الكرة خط مرمى حارس فالنسيا.

ووجه برشلونة انتقادات حادة إلى الحكم ومساعده لعدم احتساب “هدف” ميسي في الشوط الأول خلال تعادل مثير 1/1 في فالنسيا صاحب المركز الثاني في الليغا خلف برشلونة.

وفشل نيتو حارس فالنسيا في الإمساك بتسديدة ضعيفة من ميسي وسقطت الكرة وراء خط المرمى قبل أن يبعدها الحارس البرازيلي.

ومن الشائع في مباريات الدوري الإسباني خاصة التي تضم فريقين كبيرين مثل فالنسيا وبرشلونة وجود ميكروفونات بالقرب من الملعب والعديد من محطات التلفزيون الإسبانية أيضًا تركز على قراءة شفاه اللاعبين والحكم خلال الحديث خلال المباراة.

وقال ميسي للحكم: “أنت مخطئ، الآن أنت ذاهب لرؤيته (الهدف)”. وكرر قائد منتخب الأرجنتين الكلام نفسه لمساعد الحكم (مراقب الخطوط) إنريك راموس الذي لم يحتسب الهدف.

ورد مراقب الخطوط على ميسي قائلًا “لم يكن واضحًا (الهدف)”.

وأضاف إيغليسياس “أنا لست متأكدًا، إنها ليست هدفًا” ثم تحقق ميسي مع مدرب حراس مرمى برشلونة خوسيه رامون دي لا فوينتي للتأكد من أن الكرة تجاوزت خط المرمى ثم فسّر للحكم قائلًا “الخط هنا والكرة هنا!”. وأجاب إيغليسياس”لم أكن متأكدًا، سنرى ذلك في الداخل”.

ويُعد الدوري الإسباني الوحيد ضمن بطولات الدوري الخمسة الكبرى في أوروبا الذي لم يستخدم حتى الآن تكنولوجيا خط المرمى وهو ما سبب خيبة أمل كبيرة للأندية.