السعودية.. كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال يخضع لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي (صور)

المصدر: د ب أ

خضع البرازيلي كارلوس إدواردو، مهاجم الهلال السعودي، لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي للركبة، اليوم الإثنين.

ونشر الهلال، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أجرى البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال صباح اليوم عملية الرباط الصليبي في البرازيل، حيث تكللت بالنجاح”.

وكان إدواردو تعرض للإصابة في الرباط الصليبي الأمامي، خلال مواجهة الهلال أمام أوراوا ريد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويغيب المهاجم البرازيلي عن صفوف الهلال حتى نهاية الموسم الجاري.

وخسر الهلال 1/0 أمام أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا ليفشل في التتويج باللقب.

سيخضع لاعب فريق #الهلال الأول لكرة القدم البرازيلي “كارلوس إدواردو” لبرنامج علاجي وتأهيلي في البرازيل؛ وذلك تحت إشراف الطبيب “ريني عبدالله” الذي أجرى عملية الرباط الصليبي. pic.twitter.com/DlIb3rjrXN — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ٢٧ نوفمبر، ٢٠١٧