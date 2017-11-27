هل يتّجه الاتحاد الإسباني لتجميد حكم مباراة فالنسيا وبرشلونة؟

أكد فيكتوريانو سانشيز رئيس اللجنة الفنية للحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن “إيغناسيو إغليسياس بيلانويفا”، حكم لقاء فالنسيا وبرشلونة لن يتعرّض للإيقاف بعد عدم احتسابه هدفًا لليونيل ميسي، رغم أن الكرة تجاوزت خط المرمى.

وقال رئيس لجنة الحكام خلال تصريحات نشرتها صحيفة “أس”:”لا أعتقد أنه بسبب ذلك سنتركه في الثلاجة، هذا ليس عدلًا، كان سوء حظ، ماذا عن بقية اللقاء؟ لم تروه؟ لا ترون سوى الأخطاء”.

وأضاف:”ارتكب خطأ مثله مثل المدربين واللاعبين، هل هؤلاء لا يخطئون أمام المرمى؟ لن نضعه في الثلاجة نهائيًا بسبب خطأ”.

وأكد رئيس لجنة التحكيم أن تقنية حكم الفيديو بإمكانها تقليل الأخطاء، رافضًا الحديث عن الموضوع ومسؤولية اتخاذ القرار، حيث قال: “رابطة الدوري والاتحاد كلاهما مسؤولان عن الموضوع”.

وانتهت المباراة بالتعادل 1/1، لكن حكم المباراة لم يحتسب هدفًا صحيحًا لبرشلونة سجَّله ليونيل ميسي بحجة عدم تجاوز الكرة خط المرمى، كما تجاهل ركلة جزاء لفالنسيا.