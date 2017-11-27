هل أثبتت أرقام ريال مدريد صحة وجهة نظر كريستيانو رونالدو؟.. تعرّف على تصريحاته

أشارت صحيفة “آس” الإسبانية، اليوم الإثنين، إلى تصريح كان قد أدلى به اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، مطلع الشهر الجاري عقب خسارة فريقه أمام توتنهام على ملعب ويمبلي في دوري أبطال أوروبا، حيث أكد قائد منتخب البرتغال أن اللاعبين الجدد في صفوف النادي الملكي لديهم استعداد للتطور.

وقال رونالدو آنذاك: “اللاعبون الجدد لديهم استعداد للتطور، بيبي، وموراتا، وخاميس، كانوا يجعلوننا أكثر قوة، ولكن الموجودين حاليًا أصغر سنًا”.

وأوضحت الصحيفة أن الإحصاءات والأرقام تدعم وجهة نظر رونالدو، التي فنَّدت خطط ريال مدريد خلال الفترة الماضية لتدعيم فريقه الكروي.

وبلغت نسبة مشاركة اللاعبين الستة، الذين انضموا هذا الموسم إلى الفريق الأول لريال مدريد، مجتمعين 17% من دقائق المباريات التي لعبها الفريق.

ريال مدريد يكشف عن تمثال جديد لرونالدو (صور) https://t.co/12kmEAu0XS pic.twitter.com/PaY2ZBVJ4d — إرم سبورت (@EremSports) November 26, 2017

وبإجراء مقارنة بسيطة بين هؤلاء اللاعبين ونظرائهم الذين كانوا يلعبون خلال العام الماضي في نفس الفترة من الموسم، يتضح الفارق بشكل جلي لا يقبل الشك بين المجموعتين.

وقالت “آس” إن اللاعبين الستة الجدد شاركوا لمدة ألفين و87 دقيقة في مباريات ريال مدريد هذا الموسم، ليكونوا بذلك الأقل مشاركة في فريق المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، كما سجلوا ثلاثة أهداف، في الوقت الذي أحرز فيه نظراؤهم خلال العام الماضي حتى المرحلة الراهنة من الموسم 12 هدفًا.

بالإضافة إلى أن لاعبي الموسم المنصرم سجلوا هذا الموسم مع فرقهم الجديدة 23 هدفًا.