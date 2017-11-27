ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الـ13 (صورة)

نجح فالنسيا في إيقاف قطار برشلونة الجامح، وخرج من مواجهته مع الفريق الكتالوني بنقطة غالية، رغم كونه كان متقدمًا طوال 81 دقيقة من عمر المباراة، التي جمعتهما أمس الأحد.

وبذلك ظل برشلونة متصدرًا للمسابقة بفارق 4 نقاط عن فالنسيا ملاحقه العنيد، وبفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد، وريال مدريد.

وأحرز خوردي ألبا هدفًا في الوقت القاتل؛ لينقذ فريقه برشلونة من تلقي خسارته الأولى ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

وكان برشلونة الطرف الأفضل خلال الشوط الأول، الذي أهدر خلاله أكثر من فرصة كانت كفيلة بخروجه فائزًا بعدد وافر من الأهداف، كما حرمه حكم المباراة من هدف صحيح 100% لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وانقلبت الأمور رأسًا على عقب في الشوط الثاني، الذي شهد سيطرة مطلقة من جانب فالنسيا في بدايته، ليبادر نجمه رودريغو مورينو بالتسجيل في الدقيقة الـ60، غير أن خبرة الفريق الكتالوني أنقذته من تلقي خسارته الأولى على ملعب (ميستايا)، معقل الفريق الأندلسي، منذ أكثر من عشرة أعوام، بعدما أحرز خوردي ألبا هدف التعادل في الدقيقة الـ82، من متابعة لتمريرة ساحرة من ميسي.