جوردي ألبا عن عدم احتساب هدف ميسي: شاهدت الكرة تتجاوز خط المرمى من منتصف الملعب

وجه برشلونة انتقادات حادة إلى الحكم ومساعده، لعدم احتساب “هدف” لصالح ليونيل ميسي في الشوط الأول، خلال تعادل مثير 1-1 في فالنسيا منافسه على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني، أمس الأحد.

وفشل نيتو، حارس فالنسيا، في الإمساك بتسديدة ضعيفة من ميسي، وسقطت الكرة وراء خط المرمى قبل أن يبعدها الحارس البرازيلي.

واحتفل ميسي وزملاؤه، لكن الحكم إغناسيو إغليسياس بيلانويفا أشار باستمرار اللعب، وكاد فالنسيا يسجل على الجانب الآخر؛ لكن تسديدة سيموني زازا حادت قليلًا عن المرمى.

وتقدم فالنسيا في الدقيقة الـ 60 من مدى قريب، عن طريق مهاجم إسبانيا رودريغو مورينو، وهو هدف بدا أنه سيقلص تفوق برشلونة على القمة إلى نقطة واحدة.

فيديو| هدف ملغي للاعب برشلونة #ميسي و المعلق عصام الشوالي يقول هذه فضيحة تحكيمية#برشلونة_فالنسيا pic.twitter.com/a3dfuqYJOA — قناتك (@QanatekQ8) November 26, 2017

لكن جوردي ألبا قابل تمريرة مذهلة من ميسي بتسديدة مباشرة في الشباك؛ ليدرك التعادل في الدقيقة الـ82 ويحرم فريقه السابق من أول فوز على برشلونة منذ 2007.

ويتصدر الفريق الكتالوني الترتيب برصيد 35 نقطة من 13 مباراة، بينما يملك فالنسيا 31 نقطة.. ويحتل أتلتيكو مدريد وريال مدريد حامل اللقب، المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 27 نقطة.

وقال ألبا، مدافع برشلونة، للصحفيين: “في النهاية أهم شيء هو أننا سجلنا هدفًا، لكن الحكم ارتكب خطأً فادحًا، لقد شاهدت الكرة تتجاوز خط المرمى من منتصف الملعب”.

وأضاف: “شاهدنا اللعبة بين الشوطين، وكانت واضحة للغاية.. يمكن تفسير المخالفة بطرق مختلفة؛ لكن لعبة مثل هذه يجب مشاهدتها”.

* خيبة أمل

ويعد دوري الدرجة الأولى الإسباني، الوحيد ضمن بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا الذي لم يستخدم حتى الآن تكنولوجيا خط المرمى؛ وهو ما سبب خيبة أمل كبيرة للأندية.

وفي الموسم الماضي، لم يحتسب هدف لصالح برشلونة؛ رغم أن الاعادة التلفزيونية أوضحت أن الكرة تجاوزت خط المرمى في التعادل 1-1 مع ريال بيتيس.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم هذا الشهر، أن حكم الفيديو المساعد سيستخدم في الدوري اعتبارًا من الموسم المقبل، لينضم في ذلك إلى الدوري الألماني والدوري الإيطالي.

ويعتمد هذا النظام على حكام مساعدين يشاهدون المباراة عن بعد، ثم يلفتون انتباه الحكم إلى مخالفات أو وقائع مهمة لم يشاهدها.

وبينما تحدد تكنولوجيا مراقبة خط المرمى ما إذا كانت الكرة تجاوزت الخط أو لا فقط، فإن حكم الفيديو المساعد يمكن استخدامه أيضًا في قرارات تتعلق بالبطاقات الحمراء وركلات الجزاء.

وقال سيرجيو بوسكيتس، لاعب وسط برشلونة: “هناك العديد من الأشياء يمكن لحكم الفيديو المساعد أن يوضحها.. لكني أتمنى أن يساعد هذا النظام في أشياء مثل التي حدثت اليوم.

“هذا تطور نحتاجه.. ليس فقط من أجل هذا الهدف”.

وتابع: “يوجد في الدوري الإسباني أفضل لاعبين في العالم، وهو أفضل دوري في العالم ويستحق أفضل تكنولوجيا. الكرة تجاوزت الخط؛ لكنّ الحكم لم يشاهدها، ولا مساعده أيضًا”.