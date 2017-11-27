في لقطة مثيرة للجدل في مباراة برشلونة وفالنسيا.. هل أفلت مسجل هدف “الخفافيش” من الطرد؟

لم تكن لقطة هدف ليونيل ميسي غير المحتسب، في لقاء برشلونة وفالنسيا، من قبل الحكم إغناسيو إغليسياس بيلانويفا بعد أن تجاوزت الكرة خط المرمى هي الوحيدة المثيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، أمس الأحد، ضمن الجولة 13، في لقاء شهد إثارة للجدل على مستوى التحكيم، وحسم بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ففي الدقيقة 60 وتحديدًا خلال احتفال لاعب فالنسيا، مورينو، بهدف في مرمى النادي الكتالوني رصدت عدسات الكاميرات موقفًا “غريبًا” من قبل حكم اللقاء.

وتقدم فالنسيا في الدقيقة 60 عن طريق مهاجمه رودريغو مورينو قبل أن يدرك برشلونة التعادل في الدقيقة 82 بواسطة جوردي البا بعد تمريرة متقنة من ميسي.

واحتفل مورينو بهدفه متوجهًا نحو الجماهير وعانق بعضهم قبل أن يضع شعرًا مستعارًا برتقالي اللون على رأسه، وتظهر عدسة الكاميرا قيام الحكم بيلانويفا بتجهيز البطاقة الصفراء للاعب بسبب احتفاله قبل أن يتراجع عن قراره.

ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فإن اللاعب المحتفل بالهدف يعاقب بالإنذار حال قيامه بالأمور التالية:

– القيام بإيماءات استفزازية

– تسلق أسوار المستطيل الأخير للاحتفال مع الجماهير

– خلع القميص أو تغطية الرأس به

– وضع قناع على الرأس والوجه أو شيء مشابه

Salgo de currar y veo el gran punto del Valencia ante el Barça. Me rindo ante Rodrigo Moreno, enorme. pic.twitter.com/XBeGYdDWTQ — Fran Company (@fran97_cg) November 26, 2017

يذكر أن مورينو تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة 74 إثر إعاقته لسيرجيو بوسكيتس، وبالتالي كان يمكن أن يطرد من اللقاء لو تحصل على الإنذار خلال احتفاله بالهدف.

مدرب فالنسيا

وغاب المدرب مارسيلينو غارسيا عن اللقاء وقاد فالنسيا من المدرجات بسبب الإيقاف، لكنه فشل أيضًا في الفوز على برشلونة في محاولته رقم 13.

ويعتبر مارسيلينو من أكثر المدربين الذين واجهوا برشلونة، وكان قريباً من تحقيق أول انتصار في مسيرته التدريبية بعد هدف رودريغو لكن هدف ألبا قضى على آماله.

وخسر مارسيلينو أمام برشلونة في 9 لقاءات وتعادل 4 مرات وتلقت الفرق التي دربها 29 هدفًا وسجلت فرقه 9 أهداف فقط في مرمى الفريق الكاتالوني.

ودرب مارسيلينو فرق فياريال وإشبيلية وريال سرقسطة ورسينغ سانتندير وسبورينغ خيخون وريكرياتيفو.