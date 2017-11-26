ريال مدريد يكشف عن تمثال جديد لرونالدو (صور)

بعدما أثار تمثال تم وضعه لكريستيانو رونالدو في مطار ماديرا في مارس/آذار الماضي الكثير من الجدل والسخرية من قائد البرتغال بسبب عدم تشابهه مع الحقيقة ظهر تمثال جديد للهداف التاريخي لريال مدريد لكن بجودة عالية.

وذكرت صحيفة “موندو” الإسبانية أن ريال مدريد أقام تمثالًا جديدًا لهدافه التاريخي تم وضعه في حجرة كؤوس وبطولات النادي بعد الانتهاء من العمل فيه رسميًا في الثاني من الشهر الحالي.

ولم يتمكن رونالدو من حضور حفل الكشف عن التمثال حيث كان في لندن للمشاركة في مباراة توتنهام هوتسبير في دوري أبطال أوروبا والتي خسرها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها رونالدو نفسه.

ووفقًا للصحيفة ذاتها فإن الفنان نافارو أرتيغو قام بعمل التمثال بعدما أبدى نجله العاشق لرونالدو استياءه من التمثال الأول الموجود في مطار ماديرا.

وكسر رونالدو البالغ عمره 32 عامًا نحسه وتابع ركلة جزاء أهدرها بنفسه ليسجل هدف الانتصار 3-2 على ملقة يوم السبت.

وهذا أول هدف لرونالدو، أفضل لاعب في العالم أربع مرات، في ملعب سانتياغو برنابيو بالدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى هدفين فقط وبفارق عشرة أهداف عن غريمه ليونيل ميسي متصدر قائمة الهدافين.

وفشل رونالدو في التسجيل في آخر أربع مباريات بالدوري وبدا أنه سيواصل المعاناة بعدما أهدر ركلة جزاء لكنه تابع الكرة وسجل أخيرًا.