مباراة فالنسيا وبرشلونة..رودريغو مورينو يتقدّم للخفافيش وجوردي ألبا يتعادل للفريق الكتالوني (فيديو)

تقدّم “رودريغو مورينو” لفريق فالنسيا، بهدف نظيف على حساب برشلونة في الدقيقة الـ 60 من عمر المباراة، التي تجمع بين الفريقين في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

واستقبل مورينو عرضية زميله قبل أن يمسكها “ديرشتيجن” حارس برشلونة، ووضع قدمه محرزًا الهدف الأول لفالنسيا.

وتعادل جوردي ألبا لبرشلونة في الدقيقة 83، قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بسبع دقائق.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد اشتعلت بعد لقطة مثيرة في مباراة فالنسيا وضيفه برشلونة لحساب الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

وسدّد النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” كرة في الدقيقة 29 على مرمى الحارس “نوربيرتو نيتو”، لكنه لم ينجح في التمكن منها لتفلت من يديه، وتتجاوز خط المرمى، ليتجه لاعبو برشلونة للاحتفال بالهدف، لكن الحكم “إيغليسياس فيلانويفا إيغناسيو” رأى أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى، ليتجه لاعبو فالنسيا إلى هجمة مرتدة كادت أن تتسبب بهدف في مرمى برشلونة.

ورأى مشجعو النادي الكتالوني أن الحكم أخطأ بشكل واضح في احتساب الهدف، خاصة أن الإعادة التلفزيونية أثبتت بوضوح أن الكرة تجاوزت خط المرمى.

ويحتل برشلونة المركز الأول على لائحة الترتيب برصيد 34 نقطة، مقابل 30 نقطة لفالنسيا الوصيف.