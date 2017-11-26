مباراة فالنسيا وبرشلونة.. جماهير الخفافيش تسبُّ إقليم كتالونيا أمام ملعب ميستايا (فيديو)

احتشد الآلاف من جماهير نادي فالنسيا الإسباني، أمام ملعب “ميستايا” الذي يستضيف المواجهة النارية أمام برشلونة، “، لتوجيه رسالة إلى الضيوف مفادها أن مباراة الليلة لن تكون سهلة.

وقامت جماهير فريق فالنسيا بتوجيه السباب والشتائم لإقليم كتالونيا، على خلفية انتماء برشلونة للإقليم الذي يرغب في الانفصال عن المملكة الإسبانية.

ولم تكتفِ جماهير فالنسيا بسباب برشلونة، بل قامت بتشجيع لاعبيها بحرارة لإعطائهم دفعة معنوية قبل المباراة.

ويستضيف ملعب “ميستايا” مباراة فالنسيا برشلونة في الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليغا”.

ويتصدّر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بعد بداية أكثر من رائعة شهدت 11 انتصارًا، وتعادلًا وحيدًا في الجولات الماضية دون هزيمة.

وتبقى المفاجأة، أن الفريق الذي يلاحق برشلونة على القمة ليس ريال مدريد، أو أتلتيكو مدريد، بل فالنسيا الذي استعاد بريقه وذكريات الماضي الجميل، وحلَّ وصيفًا خلف البارسا برصيد 30 نقطة، بواقع 9 انتصارات، و3 تعادلات، ودون أي هزيمة أيضًا.