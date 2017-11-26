ريال مدريد يبدأ عملية البحث عن صفقات شتوية

يبدأ ريال مدريد رحلة البحث عن صفقات في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعدما غيّر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان رأيه وفتح الباب أمام انتدابات جديدة.

وبحسب الصحافة الإسبانية فإن الوضعية السيئة في الدوري الإسباني والهزيمة أمام توتنهام في دوري الأبطال والإصابات الكثيرة لنجومه وتراجع مستوى بعضهم، هي الأسباب التي دفعت المدرب الفرنسي لتغيير رأيه رغم أنه أصرّ سابقًا في الاعتماد على مجموعته الحالية.

ومن المحتمل ألا يصرف ريال مدريد مبالغ كبيرة في السوق القادم، لكنه يبحث عن لاعبين بمواصفات خاصة، أبرزها إمكانية مشاركتهم بدوري أبطال أوروبا في النصف الثاني من الموسم وهذه الصفة لا تتوافر في لاعبي الفرق الأوروبية الكبرى المشاركة في المنافسات القارية هذا الموسم.

وتمنح قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاعبًا واحدًا في حق المشاركة مع فريقين بموسم واحد وهو ما يجعل ريال مدريد يبحث عن لاعبين من الدرجة الثانية ويقبلون الجلوس في دكة البدلاء.

وبحسب صحيفة “ماركا” فإن ريال مدريد يبحث عن حارس بديل لكيلور نافاس بعد أخطاء كيكو كاسيا، وعن مدافع وسط بعد الإصابات المتكررة لسيرجيو راموس ورافائيل فاران وقلة خبرة خيسوس فاييخو، وعن مهاجم مخضرم يكون بديلًا لكريم بنزيما.

ورغم كون زيدان أغلق الباب أمام رحيل لاعبيه الحاليين، لكن الصحيفة أكدت أن التعاقد مع مهاجم قد تفتح الباب لإعارة الشاب بورخا مايورال.