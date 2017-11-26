لماذا صفق لاعبو برشلونة لميسي في التدريب؟ (فيديو)

لم يكن توقيع ليونيل ميسي على عقده الجديد مع فريقه برشلونة متصدر الدوري الإسباني حدثًا عاديًا، وهذا ما دفع زملاءه للتصفيق له بمجرد نزوله أرض الملعب، للمشاركة في التدريب الأخير قبل مواجهة فالنسيا.

وأعلن النادي الكتالوني أن مهاجمه الأول وهدافه التاريخي، وقع عقدًا جديدًا؛ ليستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2021 أي حتى يبلغ قائد الأرجنتين 34 عامًا.

وبهذا وضع برشلونة حدًا لتكهنات تحدثت عن إمكانية رحيل أفضل لاعب في العالم خمس مرات، الذي قضى مسيرته بالكامل في النادي الكتالوني، في يونيو/حزيران المقبل دون مقابل.

ووافق ميسي، البالغ 30 عامًا، على عقده الجديد مع برشلونة في يوليو/ تموز الماضي لكن النادي لم يكشف عن الصورة التقليدية للاعب وهو يوقع العقد؛ ما أثار التكهنات بشأن رحيله دون مقابل في يونيو/ حزيران المقبل عندما ينتهي عقده السابق.

وميسي هو الهداف التاريخي لبرشلونة برصيد 523 هدفًا في كل المسابقات، وأحرز لقب الدوري ثماني مرات، وكأس الملك خمس مرات، ودوري أبطال أوروبا أربع مرات، منذ ظهوره الأول مع النادي الكتالوني في 2004 بعدما انضم إلى أكاديمية الناشئين في 2000 وعمره 13 عامًا.

وما يؤكد أهمية اللاعب للفريق وللنادي ولزملائه ومدربه إرنستو فالفيردي؛ أنه بمجرد أن نزل للملعب إلى جوار زميله وصديقه لويس سواريز وقف الجميع على شكل دائرة، وبدأوا في التصفيق له ولأنفسهم أيضًا، على بقائه في النادي الذي خاض فيه مسيرته بالكامل.