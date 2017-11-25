كريستيانو رونالدو ينقذ ريال مدريد من كمين مالاغا.. وهكذا أصبح ترتيب الدوري الإسباني

استعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو ذاكرة التهديف في الدوري الإسباني على إستاد “سانتياغو برنابيو” وقاد فريقه لفوز صعب وثمين للغاية 3 / 2 على مالاغا، اليوم السبت، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت اليوم أيضًا فوز إيبار على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 2 / 1 .

على إستاد ” برنابيو” في العاصمة مدريد، أنهى الريال الشوط الأول لصالحه بهدفين، سجلهما الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي كاسيميرو، في الدقيقتين التاسعة و21، مقابل هدف سجله الأوروغوياني دييغو رولان في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني، منح الأوروغوياني الآخر تشوري كاسترو فريق مالاغا هدف التعادل في الدقيقة 58، ولكن رونالدو سجل هدف الفوز للريال في الدقيقة 76، من متابعة جيدة لضربة الجزاء التي سددها وتصدى لها الحارس.

والهدف هو الأول لرونالدو على إستاد برنابيو في مباريات الفريق بالمسابقة المحلية هذا الموسم، علمًا بأنه سجل أكثر من هدف على هذا الملعب في بطولة دوري الأبطال الأوروبي هذا الموسم.

ورفع الريال رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، مقلصًا الفارق مع فالنسيا صاحب المركز الثاني، إلى ثلاث نقاط في حين يتصدر برشلونة جدول المسابقة برصيد 34 نقطة قبل مباراته المرتقبة غدًا أمام فالنسيا، ضمن منافسات المرحلة نفسها.

وكان مالاغا ندًّا قويًّا للريال على مدار الشوطين، فكان بمقدور الفريق الخروج بنقطة التعادل، ولكن الحظ عانده في أكثر من كرة، وواصل الريال عروضه غير المقنعة في المسابقة المحلية هذا الموسم، كما واصل دفاع الفريق الأخطاء القاتلة التي كلفته هدفين في مرمى الحارس كيكو كاسي وكادت تكلفه الخروج من المباراة متعادلًا أو خاسرًا.

أهداف مباراة || ريال مدريد 3-2 ملقا || أهداف مباراة || ريال مدريد 3-2 ملقا || الدوري الإسباني ||كرستيانو ينقذ فريقه من تعثر أخر في الليغا ويقود ريال مدريد إلى فوز صعب وثمين على ملقا Posted by SPEED GOALS HD on Saturday, November 25, 2017

وتجمد رصيد مالاغا عند سبع نقاط في المركز الثامن عشر (الثالث من مؤخرة جدول المسابقة) .

وواصل إيبار انتفاضته في المسابقة وانتزع فوزًا غاليًا 2 / 1 على مضيفه ديبورتيفو ألافيس في نفس المرحلة.