هل وصلت قيمة الشرط الجزائي في عقد ميسي لقيمته في عقدي كريستيانو رونالدو وبنزيما؟

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، أن الشرط الجزائي في عقد لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي بلغ 700 مليون يورو (829 مليون دولار).

ووقع ميسي رسميًا اليوم على تمديد عقده مع النادي حتى 30 حزيران/يونيو 2021 دون الكشف عن قيمة المقابل المالي الذي سيتقاضاه بموجب هذا العقد الجديد وإن أشارت وسائل الإعلام الإسبانية أنه سيتقاضى 40 مليون يورو سنويًا.

ويزيد هذا الشرط الجزائي عن ثلاثة أمثال قيمة الشرط الجزائي الذي تضمنه عقد البرازيلي نيمار دا سيلفا مع برشلونة وبلغ 220 مليون يورو علمًا أن نيمار رحل عن الفريق في صيف هذا العام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي الذي سدد قيمة الشرط الجزائي لبرشلونة ليصبح نيمار هو اللاعب الأغلى في التاريخ.

ميسي: رحيل نيمار أفاد برشلونة دفاعيًا.. ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الأفضل حاليًا https://t.co/kBskvImZND pic.twitter.com/ASTjyjAMzC — إرم سبورت (@EremSports) November 25, 2017

ورغم هذا، لم تصل قيمة الشرط الجزائي في عقد ميسي لقيمة أكبر شرط جزائي في تاريخ عقود لاعبي كرة القدم، حيث لا يزال البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما، نجما ريال مدريد الإسباني، على قمة قائمة أكبر الشروط الجزائية بمليار يورو في عقد كل منهما.

والقائمة التالية توضح أكبر قيمة للشرط الجزائي في عقود لاعبي كرة القدم حتى الآن:

البرتغالي كريستيانو رونالدو، ريال مدريد الإسباني، مليار يورو

الفرنسي كريم بنزيما، ريال مدريد الإسباني، مليار يورو

الأرجنتيني ليونيل ميسي، برشلونة الإسباني، 700 مليون يورو

الإسباني إيسكو، ريال مدريد الإسباني، 700 مليون يورو

الويلزي غاريث بيل، ريال مدريد الإسباني، 500 مليون يورو

الكرواتي لوكا مودريتش، ريال مدريد الإسباني، 500 مليون يورو.