ما سر العلاقة القوية بين لويس سواريز ونجل ليونيل ميسي؟ (فيديو)

يبدو أن علاقة لويس سواريز مهاجم برشلونة بتياغو الابن البكر لزميله ليونيل ميسي قوية للغاية، وهو ما ظهر خلال حفل تسلّم قائد الأرجنتين للحذاء الذهبي لأكثر هدافي أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه.

ونال ميسي (30 عامًا) الحذاء الذهبي للمرة الرابعة في مسيرته بعدما سجّل 37 هدفًا في الدوري الموسم الماضي وسلّمه الجائزة زميله سواريز الذي نالها الموسم الماضي عندما سجّل 40 هدفًا.

وسبق لقائد الأرجنتين الحصول على الجائزة في مواسم 2009/2010 و2011/2012 و2012/2013.

وقبل تسلّم ميسي الجائزة ذهب تياغو إلى مقعد سواريز وصافحه وتبادل الضحكات معه، قبل أن يعود لمقعده وينظر له ببراءة من خلف المقعد وهو مبتسم، وينظر له سواريز ويضحك في الوقت ذاته، ويرتبط سواريز بعلاقة صداقة قوية وعائلية مع ميسي وزوجته أنطونيلا روكوزو التي تملك متجرًا للأحذية مع زوجة سواريز في مدينة برشلونة، وغالبًا ما تذهب العائلتان للرحلات الخارجية سويًا خلال فترات الإجازة.