رسميًا.. ليونيل ميسي يجدد عقده مع برشلونة (صور)

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا، أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي جدد عقده مع الفريق حتى العام 2021.

ونشر الفريق الكتالوني صورًا على الإنترنت لميسي (30 عامًا) وهو يوقع على أوراق تجديد العقود مع الرئيس جوسيب بارتوميو.

وأوضح متصدر الدوري الإسباني أن قيمة فسخ عقد ليونيل ميسي تبلغ 700 مليون يورو.

وانضم ميسي إلى برشلونة العام 2004، وأسهم بشكل واضح في تتويج الفريق بالعديد من الألقاب، أبرزها الفوز 8 مرات بلقب الدوري الإسباني و4 مرات في دوري أبطال أوروبا و5 في كأس الملك، كما فاز بالعديد من الجوائز الفردية أبرزها الكرة الذهبية 5 مرات.

وكان عقد ميسي السابق ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما أثار الشكوك حول استمراره مع الفريق، خاصة في ظل الحديث عن احتمال مغادرة برشلونة الدوري الإسباني، مع رغبة إقليم كتالونيا في الاستقلال.

وسجل ميسي 16 هدفًا في 198 مباراة مع برشلونة، علمًا أنه سجل 523 هدفًا في 602 مباراة مع الفريق الكتالوني، وهو الهداف التاريخي للدوري الإسباني.

