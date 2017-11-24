دييغو سيميوني: أتلتيكو مدريد سيتحسن مع مرور الوقت

أعرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، عن ثقته في “هذا الفريق وفي اللاعبين والنادي”، مؤكدًا أن “الأمور تتحسن مع مرور الوقت”، وأنه كان واثقًا من أنهم سيتمكنون من “تخطي كل تلك المواقف” التي مروا بها في الموسم الحالي.

وقال سيميوني في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية: إنه “بعيدًا عن النتائج، لأننا لا نستطيع التحكم بها، فأنا أستطيع التحكم بما أشعر به وما أتوقعه من اللاعبين لدي، ولذلك جددت عقدي مع هذا الفريق، أنا أؤمن بهذا الفريق وباللاعبين وبالنادي”.

وأضاف: “بالتأكيد تتحسن الأمور مع مرور الوقت، كنت واثقًا، خلال الأشهر الستة الماضية، أننا سنتمكن من تخطي كل تلك الأمور التي حدثت، ولم يكن لدي أدنى شك في ذلك”.

وتابع المدرب الأرجنتيني أن مسابقة الدوري الإسباني “طويلة جدًا، هذا هو المعتاد، في الموسم الماضي، كان إشبيلية على بعد 9 نقاط (قبل الأتليتي) مع ختام الدور الأول، وتمكنا من تقليص الفارق (في الثاني). هذه هي كرة القدم، متقلبة للغاية، من المؤكد أن برشلونة سيخسر مباريات أقل بكثير من أي فريق آخر في الليغا عدا مدريد، نحن نفكر بشكل ثابت دائمًا، نفكر في كل مباراة على حدة”.

يذكر أن أتلتيكو مدريد تمكن أول أمس الأربعاء، من تحقيق أول انتصار له في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد 5 جولات حقق فيها 3 تعادلات وهزيمة، ليحيي بذلك آماله في التأهل لثمن النهائي عن المجموعة الثالثة.

وسبق هذا الفوز تحقيق التعادل مع جاره الريال في ديربي مدريد في مسابقة الدوري المحلي، الذي يحتل فيه المركز الرابع بـ24 نقطة، بفارق الأهداف عن الميرينغي الثالث، و6 نقاط عن فالنسيا الوصيف و10 نقاط كاملة عن برشلونة المتصدر، في حين يلاحقه إشبيلية الخامس بـ22 نقطة وفياريال السادس بـ21 نقطة.