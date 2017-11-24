إيسكو يزعم إقناع صديقته بتشجيع ريال بدلًا من أتلتيكو والحسناء تنفي (صور)

اهتمت الصحف الإسبانية خلال الأسابيع القليلة الماضية بالحياة الشخصية للدولي إيسكو لاعب وسط ريال مدريد خاصة بعد إعلان ارتباطه بالممثلة الشهيرة سارة سالامو المشجعة المعروفة لأتلتيكو مدريد.

ونشر إيسكو صورة هذا الأسبوع على حسابه في إنستغرام لفتت الانتباه حيث كانت سارة سالامو ترتدي قبعة ريال مدريد وعلق عليها قائلًا “اقتنعت بالفعل” وذلك في إشارة لإقناعه صديقته بالتحوّل لتشجيع ريال مدريد بدلًا من غريمه وجاره أتلتيكو.

لكن سالامو ردّت على هذه الصورة سريعًا بفيديو عبر حسابها على إنستغرام شرحت فيه سبب ارتداء القبعة التي تحمل شعار ريال مدريد بالقول إنها كانت تشعر بالبرودة لذلك ارتدت القبعة، داعية جماهير أتلتيكو لعدم القلق بشأن استمرار مؤازرتها للنادي.

Al final te vas a pasar al lado oscuro… Bueno más bien blanco ???? @SaraSalamo pic.twitter.com/oHmnSNEVQx — LA DUODÉCIMA 1⃣2⃣???? (@fanatisco22) ٢٢ نوفمبر، ٢٠١٧

وتلقى ريال مدريد حامل اللقب ضربة أخرى في صراع المنافسة على لقب الليغا بعد تعادله دون أهداف مع أتلتيكو في أول مباراة قمة في استاد واندا ميتروبوليتانو يوم السبت الماضي.

وسيستضيف ريال مدريد فريق مالاغا (فريق إيسكو السابق) يوم السبت في الليغا وسيدخل الفريق الملكي المباراة وروحه المعنوية مرتفعة عقب سحقه أبويل نيقوسيا القبرصي بسداسية نظيفة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفين في المباراة ليرفع رصيده إلى مرتين في منتصف الأسبوع ليتحول إلى ثمانية دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

ويتأخر ريال وأتلتيكو مدريد بفارق عشر نقاط عن برشلونة المتصدر بعد انتهاء المرحلة 12 للمسابقة التي يحمل النادي الملكي لقبها.