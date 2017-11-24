ميسي يتفهم جلوسه بديلًا أمام يوفنتوس “في حدث نادر”

قال ليونيل ميسي إنه يتفهم أهمية حصوله على راحة في بعض الأحيان؛ ليحافظ على لياقته حتى نهاية الموسم، وذلك على هامش تسلم جائزة الحذاء الذهبي، اليوم الجمعة، باعتباره أفضل هداف في مسابقات دوري كرة القدم الأوروبية الموسم الماضي.

ولعب ميسي هداف برشلونة في كل الدقائق هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الإسباني، وفي دوري أبطال أوروبا، لكنه غاب عن التشكيلة الأساسية أمام يوفنتوس يوم الأربعاء الماضي، قبل أربعة أيام من مواجهة بلنسية في الصراع على قمة الدوري المحلي بعد غدٍ الأحد.

وشارك ميسي كبديل في الشوط الثاني، في حدث نادر خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف أمام بطل إيطاليا، ليضمن برشلونة التأهل لدور 16 في دوري الأبطال بعد تصدر مجموعته.

وقال ميسي للصحفيين: “في كل مرة أجلس فيها بديلًا تكثر التكهنات، لأنني ألعب بشكل دائم عادةً، ولا أحب الابتعاد عن التشكيلة، بل أحب اللعب ومساعدة الفريق من داخل الملعب”.

وأضاف: “لكنني أتفهم أن الموسم طويل ويجب أن أعتني بنفسي بشكل أكبر، لأن الموسم يزداد صعوبة”.

ولعب ميسي، الذي أكمل 30 عامًا في يونيو/ حزيران الماضي، دورًا فعالًا في انطلاقة برشلونة المثالية، ليتصدر الدوري، ويمكنه قطع خطوة كبيرة نحو اللقب عندما يحل ضيفًا على بلنسية.

والفوز على استاد فالنسيا سيجعل فريق المدرب إرنستو فالفيردي في الصدارة بفارق سبع نقاط عن بلنسية أقرب مطارديه، بينما يتفوق بعشر نقاط عن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وتابع النجم الأرجنتيني: “نحن في مرحلة مبكرة من الموسم، لكن بلنسية يملك تشكيلة جيدة ومدربًا رائعًا يؤدي مهمته بشكل جيد، ولديه أفكار واضحة ويدرك فريقه ما يتعين عليه فعله بالضبط”.

وواصل: “يملك فالنسيا مزية لأنه يلعب مباراة واحدة في الأسبوع، لذا سيكون اللقاء صعبًا جدًا علينا، خاصة أن المباراة بملعبهم لكننا سنندفع بحماس وسنسعى للفوز”.

ونال ميسي الحذاء الذهبي للمرة الرابعة في مسيرته، بعدما سجل 37 هدفًا في الدوري الموسم الماضي، وسلمه الجائزة زميله لويس سواريز الذي نالها الموسم الماضي عندما سجل 40 هدفًا.

وسبق لميسي الحصول على الجائزة في مواسم 2009-2010 و2011-2012 و2012-2013.