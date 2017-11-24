“أودي” تسلم سياراتها للاعبي ريال مدريد ورونالدو لا يملك الأغلى (صور)

قدّمت شركة “أودي” للسيارات الألمانية الراعي الرسمي لريال مدريد السيارات الرسمية للفريق الأول حيث حصل كل لاعب على السيارة التي يريدها، لكن لم تكن سيارة كريستيانو رونالدو الأغلى بين تلك التي حصل عليها اللاعبون.

وحصل الهداف التاريخي للنادي الملكي على النسخة الجديدة من “بانثر بلاك آر إس 7 سبورتباك” بعد احتفاله بتحطيم رقمه القياسي بعدد الأهداف في دوري الأبطال.

وسجل قائد البرتغال هدفين في فوز ساحق بسداسية على أبويل نيقوسيا القبرصي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 18 هدفًا في البطولة خلال العام الميلادي الحالي.

ويبلغ سعر هذه السيارة 150 ألف جنيه إسترليني، لكنها لم تكن الأعلى بين المجموعة التي تسلّمها نجوم النادي الملكي، حيث حصل القائد سيرجيو راموس على سيارة R8 سبايدر كاملة مع فتحة سقف ويبلغ سعرها 200 ألف جنيه إسترليني.

وفي المقابل كانت سيارة الشاب ماركوس أسينسيو الأرخص بسعر بلغ 49 ألف جنيه إسترليني ، بينما اختار المدير الفني زين الدين زيدان سيارة مشابهة لحد كبير لسيارة رونالدو.

وحضر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ومدير شركة (أودي) في إسبانيا جييرمو فادا، الفعالية التي أُقيمت في صالة كرة السلة في مدينة ريال مدريد.

وارتدى اللاعبون زيًا خاصًا واستمتعوا بسباق على هيئة سباقات الفورمولا 1، نظّمته الشركة الألمانية، والتقط اللاعبون بعد ذلك الصورة الجماعية التقليدية خارج الصالة، وتم تبادل الهدايا بين نادي ريال مدريد وشركة أودي.

وقدّم فلورنتينو بيريز قميصًا رسميًا لرئيس شركة فولكسفاغن في إسبانيا، فرانسيسكو بيريز بوتيا، وآخر لجييرمو مادا، فيما تلقى هديةً مقود فريق Audi ABT في Fórmula E، بطل العالم في 2016. وفي النهاية استلم لاعبو الفريق الأول وزيدان سياراتهم الجديدة للموسم 2017-2018.