راموس يستعين بقناع فورمولا 1 (صورة)

سيرتدي سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد الإسباني قناع وقاية لحمايته بعد تعرضه لإصابة في الأنف في مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد السبت الماضي.

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن قائد ريال مدريد سيرتدي قناعًا يرتديه متسابقو سباق سيارات فورمولا 1، لحماية منطقة الأنف.

ولا تبدو مشاركة راموس (31 عامًا) أمام مالاغا مؤكدة السبت، لكنه قد يكون جاهزًا لمواجهة أتلتيك بلباو في الجولة التالية.

والقناع الذي سيرتديه راموس مصنوع من ألياف من الكربون وهي أقوى 10 مرات من الصلب، بالإضافة إلى أن وزنه خفيف جداً، إذ يبلغ 65 غرامًا وهو ما يعطي الحرية الكاملة في التحرك.

وأجرت شركة “بوداكتافيا” أشعة ثلاثية الأبعاد على وجه مدافع ريال مدريد، لأخذ التفاصيل الدقيقة لحماية الرأس بأكبر قدر ممكن.

وقال راموس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب مباراة أتلتيكو مدريد: “أودُّ أن أنزف آلاف المرات، من أجل هذه الشارة، وهذا القميص”.

وتابع لاعب المنتخب الإسباني:”شكرًا لكم جميعًا على هذا الدعم، وسأعود قريبًا”