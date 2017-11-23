رونالدو يحتفل مع جورجينا بتحطيم رقمه القياسي الأوروبي (صورة)

احتفل كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد التاريخي، بالعودة لهز الشباك وتحطيم رقمه في صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا، بتسجيل هدفين بين سداسية سحق بها النادي الملكي مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي، بتناول العشاء مع صديقته جورجينا رودريغيز.

وحجز ريال مدريد حامل اللقب مكانه في دور الستة عشر بدوري الأبطال، بعدما سحق أبويل نيقوسيا بسداسية نظيفة يوم الثلاثاء بفضل هدفين من كل من كريم بنزيما ورونالدو لكنه سيحتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة خلف توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

وأكد رونالدو أكبر انتصار لريال خارج ملعبه في دوري الأبطال بهدفين مع بداية الشوط الثاني. وسجل رونالدو 18 هدفًا في دوري الأبطال هذا العام؛ ليعزز رقمه القياسي كما رفع رصيده الإجمالي إلى 113 هدفًا في البطولة.

ونشر رونالدو (32 عامًا) صورة له بصحبة صديقته جورجينا خلال تناولهما العشاء بعد الانتصار بيوم واحد، إذ وضع إلى جوار الصورة قلب في إشارة للحب الذي يجمعهما.

ويبدو أن رونالدو كان حريصًا على الاحتفال بهذا الإنجاز في دوري أبطال أوروبا، مع صديقته جورجينا التي انجبت قبل 11 يومًا ابنتهما ألانا مارتينا، وهي أول أطفال رونالدو من ولادة طبيعية وليس عن طريق أم بديلة.

وينتظر رونالدو فوزه بالكرة الذهبية الخامسة في مسيرته، عندما يتم الكشف عن الجائزة الشهر المقبل والتي تقدمها صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية.

وتوج رونالدو بجائزة الأفضل في 2017 في الجائزة التي يقدمها الاتحاد الدولي (الفيفا) كل عام بعد انفصاله عن جائزة فرانس فوتبول.