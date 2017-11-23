لماذا غضب نيمار عقب انتصار باريس سان جيرمان على سيليتك؟

قضى نيمار ليلة سعيدة في ملعب الأمراء في باريس وقاد فريقه سان جيرمان لفوز ساحق بسبعة أهداف مقابل هدف واحد على ضيفه سيلتيك الأسكتلندي في دوري أبطال أوروبا، لكن هذه السعادة اختفت بعد دقائق قليلة من نهاية المباراة.

وسجل المهاجم البرازيلي هدفين ضمن السبعة وصنع واحدًا ليحافظ سان جيرمان على سجله المثالي في دور المجموعات بالانتصار بخمس مباريات متتالية لكن عندما ذهب للإجابة على أسئلة الصحفيين تلاشت هذه السعادة تمامًا.

وبدلاً من توجيه الصحفيين أسئلة لمهاجم برشلونة السابق عن المباراة وأداء فريقه وانتصاره الكاسح سأله أحد الصحفيين عن شائعات انتقاله إلى ريال مدريد فرد نيمار بعنف ونظر بغضب للصحفي قائلا “اللعنة.. ألا يوجد شيء آخر تتحدث عنه”.

وبعدها قرر نيمار عدم الإجابة على أي أسئلة أخرى ورحل بعيدًا عن الصحافة في ظل عدم توجيه أي أسئلة عن المباراة ذاتها.

وتردد مؤخرًا أن نيمار بصدد العودة إلى الليغا لكن عبر بوابة ريال مدريد يوقد رحب سيرجيو راموس قائد ومدافع النادي الملكي بانضمام مهاجم برشلونة السابق.

وسبق وتلقى نيمار سؤالاً عن نتيجة المباراة التي تشبه نفس النتيجة التي خسرت بها البرازيل على ملعبها أمام ألمانيا في قبل نهائي كأس العالم 2014 لكن نيمار رد قائلا “الأمر انتهى. هذه مباراة وانتهت. أنا سعيد بمباراة اليوم والأداء والانتصار. رغم تقدم سيلتيك بهدف نجاحنا في التماسك وسجلنا سبعة أهداف”.

وغضب نيمار بشدة بشأن أسئلة أخرى عن علاقته بزميله إدينسون كافاني ومدربه أوناي إيمري قائلا “الأخبار الجيدة الصحيحة لا تحقق مبيعات لوسيلة الإعلام. الناس يستمتعون بقراءة أخبار الفضائح لأنها تمنحهم شيئا يتحدثون عنه”.