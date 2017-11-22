برشلونة يرغب في التعاقد مع الألماني ليون غوريتسكا

أكدت صحيفة “بيلد” الألمانية أن مسؤولي برشلونة التقوا الدولي الألماني الشاب ليون غوريتسكا متوسط ميدان شالكة الألماني خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، لإقناعه بالانضمام إلى صفوف البلوغرانا خلال فترة الانتقالات القادمة.

وينتهي عقد النجم الألماني البالغ من العمر 22 سنة مع فريقه صيف 2018 وفرق عدة ترغب في ضمه حيث عبّر فريق يوفنتوس رسميًا عن رغبته في التعاقد معه وينافسه فريق بايرن ميونخ الألماني.

ويظهر أن فريق برشلونة يرغب في أخذ الأسبقية على منافسيه خصوصًا أن غورتيسكا تلقى إشادة سابقة من أسطورة برشلونة تشافي هيرنانديز والذي عدّه لاعبًا جيدًا بإمكانه التأقلم مع أسلوب لعب فرق كبرى.

ويرغب فريق شالكة في تمديد عقد نجمه الشاب للاستفادة ماديًا في حال بيعه، ومازال يأمل في إقناعه قبل نهاية السنة الحالية حيث سيكون حرًا في التوقيع لأي فريق بداية من كانون الثاني/ يناير القادم.