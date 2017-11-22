سبب صادم وراء الاحتفالات الجنونية للاعبي إشبيلية مع مدربهم

أثارت احتفالات لاعبي إشبيلية الجنونية مع مدربهم إدواردو بيريزو “توتو” بتعادلهم مع ليفربول، أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، حيرة الكثير من المتابعين.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن فريق إشبيلية سيعلن، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي عن الحالة الصحية لمدربه الأرجنتيني “توتو”، والذي يعاني من مرض سرطان البروستاتا.

وسجل مواطنه غويرو بيزارو هدفا قاتلاً في الدقيقة 90 منح إشبيلية هدف التعادل والعودة من بعيد أمام ليفربول بعد التخلف 3-0 في الشوط الأول وكان ملفتا للنظر توجه الجميع لمعانقة المدرب الأرجنتيني بحرارة مما يؤكد أنهم على علم بوضعيته الصحية.

وسيعلن إشبيلية عن فترة غياب مدربه الأرجنتيني الذي سيحتاج لفترة علاج قبل العودة لقيادة فريقه من دكة البدلاء مجددًا.

وذكرت صحيفة “ماركا” أنه كان هناك جو غير عادي بين اللاعبين والمدرب خلال مبارة دوري أبطال أوروبا بين إشبيلية وليفربول، مضيفة أن طريقة الاحتفال الجنونية بالأهداف المسجلة خلال المباراة تبين تضامنهم الكامل معه.

وقال اللاعب إيفر بانيغا عقب نهاية المباراة: “المدرب بيريزو غيّر الكثير في فريقنا، وهو الرجل المسؤول الذي وضعنا على المسار الصحيح.. نحن جميعًا وراءه”.

ويقود الأرجنتيني بيريزو إشبيلية منذ أيار/مايو الماضي وتمكن الفريق تحت قيادته من بلوغ دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا ويملك حظوظًا قوية لبلوغ دور 16 كما يحتل حاليًا المركز الخامس في الدوري الإسباني بعد 12جولة بـ22 نقطة على بعد 12 نقطة من الصدارة ونقطتين من المركز الثالث.