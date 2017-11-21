راموس يُطمئن عشاق ريال مدريد على أنفه (صور)

أطلع سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، جماهير النادي على آخر مستجدات إصابته بكسر في أنفه عبر نشره صورة لورم بجانب أنفه عقب إصابته بكسر خلال قمة مدريد أمام أتلتيكو، يوم السبت الماضي.

وتعرّض راموس، البالغ من العمر 31 عامًا، لكسر في عظمة الأنف خلال التعادل السلبي مع أتلتيكو مدريد يوم السبت الماضي عقب التحام قوي مع لوكاس هيرنانديز، مدافع أصحاب الأرض.

ونشر “راموس” الذي سيغيب عن مباراة أبويل القبرصي في نيقوسيا الليلة في دوري أبطال أوروبا صورته عبر حسابه على إنستغرام، حيث بدا أنفه أقل تورمًا مما كان عليه خلال عطلة قبل أيام، حيث علّق على الصورة قائلاً: “شيئًا فشيئًا، خطوة بخطوة”.

وقال الفرنسي “زين الدّين زيدان”، المدير الفني لريال مدريد، عقب الديربي: “أنف سيرجيو كُسر، ولا أعلم الوقت الذي يمكنه فيه العودة إلى الملاعب”.

وعادة ما يشفى الأنف المكسور بشكل طبيعي خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، على الرغم من أنه من الممكن أن يعود راموس عاجلاً إذا وافق على ارتداء قناع واقٍ، مثل بيتر تشيك ولاعبين آخرين.

وألمح “راموس” إلى عودته إلى الملاعب بشكل سريع، حيث كتب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: “يمكنني أن أنزف أكثر من ألف مرة للدفاع عن هذا القميص، وشعار الفريق”.

وأضاف:”شكرًا لكم جميعًا على الحب والدعم، وسأعود إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن.. هلا مدريد”.

وسيستضيف ريال مدريد صاحب المركز الثالث في “الليغا مالاغا” في سانتياغو برنابيو، يوم السبت المقبل، عقب عودته من نيقوسيا، حيث يتأخر عشر نقاط عن برشلونة، المتصدر.