صدمة بين عشاق كريستيانو رونالدو بسبب سرعة خوانفران (فيديو)

بات واضحًا، أن كريستيانو رونالدو، لا يتمتع بأفضل مواسمه مع ريال مدريد هذا العام، وهذا ما تأكد خلال ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد، يوم السبت الماضي.

إذ خسر رونالدو البالغ عمره 32 عامًا، سباقًا أمام المخضرم خوانفران خلال المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي، على ملعب متروبوليتانو الجديد، الخاص بأتليتكو.

ويعيش رونالدو أتعس أيامه في ريال مدريد، بعد ما تردد عن رغبة النادي في التعاقد مع البرازيلي نيمار، الموسم المقبل، لكن الأخطر من ذلك، ما وضح عليه من تباطؤ، خلال الصراع الشرس مع خوانفران.

ويشتهر رونالدو بسرعته الفائقة، التي تجعله يتفوق على جميع المدافعين من الطراز العالمي، في السباقات الثنائية.

Juanfran outrunning Cristiano Ronaldo

This man is beyond finished. Why people still rate him is beyond me. pic.twitter.com/2RXkQDRMSn

