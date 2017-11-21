صدمة بين عشاق كريستيانو رونالدو بسبب سرعة خوانفران (فيديو)

بات واضحًا، أن كريستيانو رونالدو، لا يتمتع بأفضل مواسمه مع ريال مدريد هذا العام، وهذا ما تأكد خلال ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد، يوم السبت الماضي.

إذ خسر رونالدو البالغ عمره 32 عامًا، سباقًا أمام المخضرم خوانفران خلال المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي، على ملعب متروبوليتانو الجديد، الخاص بأتليتكو.

ويعيش رونالدو أتعس أيامه في ريال مدريد، بعد ما تردد عن رغبة النادي في التعاقد مع البرازيلي نيمار، الموسم المقبل، لكن الأخطر من ذلك، ما وضح عليه من تباطؤ، خلال الصراع الشرس مع خوانفران.

ويشتهر رونالدو بسرعته الفائقة، التي تجعله يتفوق على جميع المدافعين من الطراز العالمي، في السباقات الثنائية.

Juanfran outrunning Cristiano Ronaldo This man is beyond finished. Why people still rate him is beyond me. pic.twitter.com/2RXkQDRMSn — ???? (@BaguetteFC) November 20, 2017

وأصيب جمهور رونالدو بالصدمة، عندما تفوق عليه خوانفران، الذي يبلغ عمره 32 عامًا أيضًا، في أحد السباقات، خلال التعادل السلبي في متروبوليتانو.

وتلقى رونالدو تمريرة رائعة من زميله الفرنسي كريم بنزيما، لكن خوانفران قطع الملعب بالكامل، وأزال الخطر من أمام الهداف التاريخي للنادي الملكي.

وشعر المعلقون بالصدمة أيضًا، من خسارة أفضل لاعب في العالم خمس مرات للسباق أمام خوانفران، حيث كانت سرعة رونالدو 20.4 ميلاً في الساعة، بينما تفوق خوانفران عليه مسجلا 21 ميلاً في الساعة.

ويلتقي ريال مدريد مع أبويل نيقوسيا القبرصي الليلة، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل قائد البرتغال، هدفًا واحدًا فقط في الدوري هذا الموسم، في أسوأ انطلاقة للنجم الكبير، الذي فاز الشهر الماضي بجائزة أفضل لاعب في العالم، للعام الثاني على التوالي، خلال فترته مع ريال.

بيبي

من جانبه، أشاد المدافع بيبي، لاعب بيشكتاش التركي، بمواطنه وزميله في فريقه السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، متمنيا أن يلعب معه مجددا في نفس الفريق.

وقال المدافع السابق لريال مدريد لقناة فريقه التركي: “بطبيعة الحال أتمنى أن يكون رونالدو معي هنا في بشكتاش”.

وأعتبر بيبي أن رونالدو يبقى لاعبا رائعا وأفضل من غريمه التقليدي ليونيل ميسي، وأشاد به كإنسان قائلا: “إن كان ممكنا سأحاول أن يأتي لبشكتاش فخارج الملعب يبقى إنسانا عاديا ورائعا وما تقوله وسائل الإعلام عنه مجرد أكاذيب”.

وأضاف المدافع البرتغالي: “الناس تتحدث عنه دون أن تعرف رونالدو الحقيقي، فهو إنسان عادي باهتمامات عادية مثلنا، يحب عائلته وأولاده ويعطي أهمية كبرى لمهمته كأب وهذا بالنسبة لي مهم”.

وكان بيبي قد قاد رفقة مواطنه وزميله في الفريق ريكاردو كواريزما حملة تدعو النجوم للقدوم لبشكتاش وأصبح حاليا أحد نجوم الفريق، موضحا: “تلقيت عدة عروض من أندية أوروبية حين قدم لي بشكتاش عرضه ومشروعه تلقيت عدة رسائل تدعوني للرحيل وتلقيت الحب من قبل الأشخاص هنا وكان من الصعب أن لا ألعب لبشكتاش”.