زوجة لاعب نادي العين الإماراتي تنتقد جماهير الفريق.. تعرّف على السبب (صورة)

انتقدت زوجة البرازيلي كايو فيرنانديز مهاجم العين الإماراتي جماهير الفريق بعد احتجاجهم على مستوى اللاعب في اللقاءات الأخيرة.

ونشرت “ماريانا مياكي” على صفحتها بموقع “إنستغرام” رسالة لجماهير العين طالبتهم بتشجيع زوجها والفريق في كل الأحوال، وليس حين يحقق الفوز، أو يلعب بشكل جيد.

وكتبت ماريانا مياكي: “أي نوع من المشجعين أنتم؟ يسهُل عليكم أن تساندوه حين يفوز وحين يلعب جيدًا، وحاليًا على خطأ واحد تنتقدونه، لا نحتاج لهذا النوع من المشجعين، وهذه هي كرة القدم فيها أحيانًا الفوز، وأحيانًا الهزيمة، وأحيانًا هنالك لعب جيد، وأحيانًا أخرى لا .”

وأضافت:” هذه هي الحياة، وإن كنتم بحاجة للاعب مثالي فلا تساندوا كايو لكونه ليس مثاليًا، فهو في كل لقاء، وكل تدريب يحاول أن يبذل أفضل ما لديه، ليس من أجله بل من أجل الفريق.”

وسجل اللاعب البرازيلي هدفًا وحيدًا لفريقه هذا الموسم و4 أهداف في كأس الخليج العربي.