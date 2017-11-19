ماذا قال بيكيه للحكم بعد الحصول على إنذار أمام ليغانيس؟ (صورة)

بعد حصوله على بطاقة صفراء ستحرمه من مواجهة فالنسيا المهمة يوم الأحد المقبل حذر جيرارد بيكيه مدافع برشلونة للحكم أونديانو مالينكو من تدوين إنذاره.

وسيعاني برشلونة في الاختيارات الدفاعية في مواجهة فالنسيا بسبب إيقاف بيكيه لحصوله على الإنذار الخامس ضد ليغانيس.

ويأتي غياب بيكيه بعد التأكد من ابتعاد الأرجنتيني الدولي خافيير ماسكيرانو بسبب إصابة عضلية ليملك المدرب إرنستو فالفيردي الثنائي صمويل أومتيتي وتوماس فيرمالين عندما يحل ضيفًا على استاد مستايا.

والتقطت كاميرات برنامج “ديبورتيس كواترو” حركات شفاه بيكيه وحديثه مع الحكم وهو يقول له “أونديانو، أونديانو، لا تخبرني بأنك لم يكن لديك اسمي مكتوبًا لديك”.

ويعتقد مسؤولو برشلونة أن إنذار بيكيه ولويس سواريز لا يوجد ما يبررهما بعد أن شارك المهاجم في مشادة مع حارس المرمى إيفان كويلار.

وخطورة غياب بيكيه عن موقعة فالنسيا في ميستايا تكمن في تألق أصحاب الأرض هذا الموسم واحتلال المركز الثاني خلف النادي الكتالوني.