هل حرم التحكيم ريال مدريد من منافسة برشلونة على لقب الدوري الإسباني؟ (صور)

لم يستفد ريال مدريد من أي ضربة جزاء بعد 12 جولة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى في سابقة تاريخية لم تحدث منذ مواسم عديدة رغم كونه طالب مرارًا في لقاءات الموسم الحالي بحقه في الحصول على ضربات جزاء مشروعة.

وزاد لقاء الديربي أمام أتلتيكو مدريد من غضب جماهير ريال مدريد وهو ما جعل صحيفة ” أس ” تفتح الموضوع عبر الصحفي المتعصب للفريق الملكي توماس رونسيرو والذي أكد من خلال معطيات الموسم الحالي أن التحكيم حرم ريال مدريد من 10 ضربات جزاء على الأقل و9 نقاط.

وحسب الصحفي الشهير فعدة لقاءات أثّرت فيها قرارات التحكيم وكانت كفيلة بمنح ريال مدريد نقاطًا تجعله قريبًا من برشلونة بفارق نقطة فقط وليس 10 نقاط.

وبدأ الصحفي أحداث الموسم الحالي بلقاء فالنسيا حيث حرم نفس حكم الديربي فيرناندو بوربلان الفرنسي كريم بنزيمة من ضربة جزاء كانت كفيلة بمنح 3 نقط لريال مدريد في لقاء شهد التعادل 2-2 .

وكان الخطأ الثاني في لقاء ليفانتي حيث حرم حكم لقاء الفريق أمام ليفانتي الفرنسي تيو هيرنانديز من ضربة جزاء في لقاء انتهى بالتعادل 1-1 .

وفي لقاء ريال بيتيس الذي خسره الفريق في ملعبه 1-0 كان ريال مدريد حسب رونسيرو يستحق على الأقل 3 ضربات جزاء من بينها واحدة تستحق الطرد لكون اللاعب أبعد الكرة بيده وهي في طريقها للمرمى.

وكما جاء الهدف الثاني في لقاء جيرونا الذي خسره ريال مدريد 2-1 من تسلل واضح وكانت الخاتمة بلقاء الديربي الذي كان خلاله ريال مدريد يستحق على الأقل ضربتي جزاء.

وحسب صحفي ” أس ” فالحكام حرموا ريال مدريد من 9 نقط كاملة وكانوا سببًا مباشرًا بالفارق الكبير في الليغا بين الغريمين.