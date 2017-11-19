سيميوني يدافع عن غريزمان.. وزيدان يتمسك بأمل الفوز بالدوري الإسباني

دافع دييغو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، عن أنطوان غريزمان بعد عرض ضعيف من المهاجم الفرنسي خلال التعادل دون أهداف مع ريال مدريد، بينما أصر المدرب زين الدين زيدان على أن فريقه يملك فرصة في تعويض التأخر بعشر نقاط عن برشلونة، متصدر الدوري الإسباني.

واستبدل سيميوني لاعبه غريزمان للمباراة الثانية على التوالي، رغم محاولة أتليتيكو خطف الانتصار وتعرض المهاجم الفرنسي لصيحات استهجان من مشجعيه في استاد واندا ميتروبوليتانو أثناء الخروج.

وقال سيميوني للصحفيين: “غريزمان أحد أفراد العائلة وأدافع عن عائلتي حتى الموت.. كل لاعب يحتاج إلى العطاء، ولا يمكن الفوز بمباراة بالقليل من لاعبي كرة القدم”.

ولم يسجل غريزمان، الذي قرر البقاء في أتلتيكو هذا الصيف بعدما تعرض النادي لعقوبة منعه من تسجيل أي لاعب جديد، أي هدف منذ الـ 27 من سبتمبر/ أيلول.

وأثار غريزمان جدلًا الأسبوع الماضي بعدما قال في مقابلة مع التلفزيون الفرنسي، إنه يود اللعب في الفريق نفسه مع نيمار وكيليان مبابي في باريس سان جيرمان.

وقال كوكي، لاعب وسط أتلتيكو: “أنطوان يتحلى بالهدوء والأهداف ستأتي وهو يلعب بشكل رائع”.

ويتساوى أتلتيكو وريال حامل اللقب في رصيد النقاط البالغ 24 نقطة؛ لكن برشلونة يتصدر الدوري بفارق عشر نقاط.

ولم يسبق لريال مدريد -قط- أن أحرز اللقب بعد التأخر بثماني نقاط أو أكثر عن المتصدر، لكن زيدان قال إن “فريقه لم يخرج من سباق المنافسة بعد”.

وقال زيدان: “لا أعتقد أن اللقب أصبح بعيدًا جدًا ولا يزال هناك الكثير من المباريات، والكثير من النقاط المتبقية (…) أنا متأكد أن برشلونة سيهدر النقاط”.

وأضاف: “يجب أن نواصل العمل بجدية.. عشر نقاط تبدو كبيرة عند النظر إلى جدول الدوري لكن الأمور ستتغير، أنا متأكد أننا سنقلص الفارق؛ برشلونة لن يفوز باستمرار ويجب أن نكون مستعدين لذلك”.

وهذه أول مباراة قمة في الاستاد الجديد لأتليتيكو، كما أنه أول تعادل دون أهداف بين الفريقين في الدوري منذ 2005 ورغم وجود فرص؛ فشل الفريقان في التسجيل.

ورغم ذلك يشعر زيدان أن ريال مدريد استحق الخروج بالانتصار.

وقال زيدان: “لعبنا بشكل رائع جدًا.. افتقدنا فقط تسجيل الهدف، أشعر بالأسف من أجل اللاعبين؛ لأنهم عملوا بجِدْ، لكننا سنواصل العمل”.