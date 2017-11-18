ابن رونالدو يحرز 6 أهداف في مباراة مدرسية.. وهكذا احتفل كريستيانو (فيديو)

أبدى كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، وقائد منتخب البرتغال، سعادته بتألق نجله كريستيانو جونيور في إحدى مباريات كرة القدم في مدرسته.

وتألق كريستيانو جونيور، البالغ عمره سبع سنوات، بإحرازه ستة أهداف خلال مباراة مع زملائه في المدرسة ، حيث نشر رونالدو البالغ عمره “32 عامًا” “فيديو” للأهداف على صفحته على انستغرام مبديًا سعادته بنجله.

ودأب رونالدو على الاهتمام بتعليم نجله مهارات كرة القدم، حيث نشر عدة فيديوهات في أكثر من مناسبة على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتبادل الكرات مع كريستيانو جونيور، ويسدد ويراوغ كذلك.

ورغم ذلك إلا أن كريستيانو الصغير لم يخف في يوم من الأيام إعجابه بليونيل ميسي، منافس والده التقليدي على لقب أفضل لاعب في العالم منذ نحو عشر سنوات.

ويستعد رونالدو لقيادة فريقه ريال مدريد في ديربي العاصمة الإسبانية الليلة، ضمن الليغا، وذلك بعد انتهاء الخلافات مع القائد سيرجيو راموس، وفقًا لما أعلنه مدربهما زين الدين زيدان.



في الوقت الذي يتألق فيه الابن، لم يسجل كريستيانو رونالدو سوى هدف وحيد لريال مدريد هذا الموسم، في لقاءات الدوري الإسباني، والتي غاب عن جولاتها الأربع الأولى؛ بسبب الإيقاف، ويأمل في تجاوز بدايته السيئة من بوابة لقاء قوي أمام أتلتيكو مدريد، ديربي العاصمة الإسبانية، في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وعكس تألقه في دوري أبطال أوروبا، حيث يتصدر ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف، يتخلف في الدوري الإسباني بفارق 11 هدف عن غريمه التقليدي ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، والذي يتصدر قائمة الهدافين بـ12 هدف.

وأكد النجم البرتغالي أنه قادر على العودة لهز الشباك مجددًا ملقيًا اللوم على سوء الحظ، وعدم ترجمته لفرص حقيقية في الجولات الأخيرة، وبدا واثقًا من إنهاء الموسم هدافًا للدوري الإسباني، حيث راهن زملاءه على ذلك مؤخرًا.

ويعتبر أتلتيكو مدريد، ثاني ضحية مفضلة للنجم البرتغالي برفقة خيتافي، بعد إشبيلية حيث سجل في مرماه 21 هدفًا في كل المسابقات، ويأمل في أن يشكل الجار محطة لعلاج عقمه التهديفي محليًا.

وواجه النجم البرتغالي أتلتيكو مدريد الموسم الماضي في 4 لقاءات، وسجل 6 أهداف، بواقع هاتريك في لقاءين بينما لم يسجل في لقاءين.

وكان الهاتريك الأول في ملعب فيسنتي كالدرون في الدوري الإسباني، في لقاء حسمه ريال مدريد بالفوز 3-0، بينما جاء الهاتريك الثاني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، في سانتياغو بيرنابيو، حيث قاد فريقه لحسم الجولة الأولى 3-0، قبل أن يخسر في الإياب 2-،1 ويتأهل للنهائي لمواجهة يوفنتوس، ويتوج بلقبه الثاني عشر.