زيارة إنسانية لكيلور نافاس وفيليبي لويز قبل الديربي (فيديو)

زار كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، والبرازيلي فيليبي لويز، مدافع أتلتيكو مدريد، بصحبة العديد من لاعبي الليغا مستشفى جيسوس للأطفال المرضى بالسرطان، قبل ساعات على ديربي مدريد بين قطبي العاصمة الإسبانية.

وسيلتقي أتلتيكو مدريد مع غريمه التقليدي ريال مدريد في أول قمة بينهما على استاد واندا متروبوليتانو، يوم السبت، في الدوري، ويأمل الطرفان في الحصول على إلهام من الأيقونتين كريستيانو رونالدو وأنطوان غريزمان.

وتأثر الناديان بتراجع مستوى ثنائي الهجوم البارز، حيث يدخل الغريمان القمة وبجعبة كل واحد منهما 23 نقطة، بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر برشلونة وأربع نقاط عن فالنسيا ثاني الترتيب الذي استعاد هيبته.

وذهب نافاس، حارس كوستاريكا الغائب عن ريال مدريد منذ فترة للإصابة، مع لويز برفقة بعض اللاعبين منهم روبن بيريز من ليغانس وأنخيل من خيتافي وفران بلتران من رايو فاليكانو وحرصوا جميعًا على رسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى.

وعقب الزيارة أعلن بابلو إيبانيز، لاعب أتلتيكو السابق، عن المرحلة الأولى من مشروع جديد للمستشفى بمشاركة اللاعبين.