رونالدو: أرغب في الفوز بالمزيد من الكرات ذهبية

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي رزق بمولوده الرابع في الأيام الأخيرة، أنه يريد أن يكون لديه 7 أولاد وأن يفوز بالكرة الذهبية مرات أخرى.

وأوضح رونالدو أنه في ظل الانتقادات التي يتعرّض لها بسبب بداية موسمه “غير المثالية” أنه لا يزال هناك الكثير من المباريات.

وقال رونالدو لصحيفة ليكيب الفرنسية: “أنا سعيد وأشعر أني بحالة جيدة.. نحن فقط في بدايات الموسم ولا يزال هناك الكثير من المباريات، يجب أن أكون هادئًا وأن أستمر في العمل، لأننا يمكننا بكل تأكيد أن نجعل الأمور أفضل”.

ونشرت الجريدة الفرنسية اليوم جزءًا من المقابلة التي أجرتها مع “الدون” البرتغالي موضحة أنها ستنشر كاملة في نسخة الغد، وفق ما جاء بوكالة الأنباء الإسبانية.

وأوضح كريستيانو في تصريحاته أنه ليس مذنبًا حين ترفض الكرة الدخول إلى المرمى، وأضاف أن “ذلك لن يمنعني من مواصلة العمل على نفس الوتيرة وأن يكون لديّ نفس القيم في العمل، ستتغير الأمور وأنا لست قلقًا، بل الناس.. مررت بنفس الشيء في نفس الفترة منذ موسمين، وكذلك الموسم الماضي”.

وأكد البرتغالي، صاحب الـ32 عامًا بقوله “أحيانا أكون محبطًا مما أفعله خلال مباراة ما، وبعد اللقاء أقول لنفسي: ‘يمكنك أن تكون أفضل من هذا’، ولكن حين أعود للمنزل وأقابل عائلتي وأصدقائي يتغير كل شيء”.

وأُجريت المقابلة قبل وقت قليل من قدوم مولوده الرابع الأحد الماضي، آلانا مارتينا، وهي أول ابنة له من رفيقته الإسبانية الحالية، جورجينا رودريغيز، بعد أن كان قد رزق بثلاثة أولاد هم: كريستيانو جونيور (7 أعوام) والتوأمان إيفا وماتيو وعمرهما بضعة أشهر.

وقال النجم البرتغالي، الفائز بالكرة الذهبية 4 مرات، أنه يطمح لزيادة أفراد عائلته، حيث يرغب في أن يكون لديه 7 أولاد، وكذلك عدد جوائزه وخصوصًا تلك التي تمنحها جريدة (فرانس فوتبول) لأفضل لاعب في العالم.